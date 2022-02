Pustia v Česku neočkovaných ľudí do reštaurácií? Najvyšší správny súd rozhodol

Český Najvyšší správny súd zrušil časť mimoriadneho opatrenia ministerstva zdravotníctva, ktoré umožňovalo vstup do reštaurácií a ďalších prevádzok len ľuďom s potvrdením o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 alebo o jeho prekonaní.

Do reštaurácií, tanečných klubov, krčiem, barov a ďalších podnikov podľa súdu nemôžu vstupovať chorí ľudia, ale zákaz pre neočkovaných alebo ľudí, ktorí ochorenie neprekonali, nemá podporu v zákone. Povinnosť preukazovať sa potvrdením o platnom očkovaní alebo prekonaní COVID-19 je tak podľa súdu nezákonná.

„Cieľom opatrenia nemôže byť, aby štát nútil ľudí do očkovania, ktoré je dobrovoľné,“ cituje spravodajský portál TN.cz sudcu Petra Mikeša.

Opatrenie však ešte zostáva v platnosti a rozhodnutie začne byť účinné až o sedem dní. Súd dal totiž ministerstvu zdravotníctva čas na nápravu. Ak rezort do budúcej stredy nezareaguje, tak by do reštaurácií a ďalších prevádzok mohli chodiť aj ľudia bez očkovania a potvrdenia o prekonaní ochorenia.