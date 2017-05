Putin chce obnoviť dialóg medzi Palestínou a Izraelom, ruská pozícia zostáva pevná

SOČI 11. mája (WebNoviny.sk) – Moskva bude naďalej pomáhať pri obnovovaní priameho dialógu medzi Palestínou a Izraelom, vyhlásil dnes šéf Kremľa Vladimir Putin po schôdzke s palestínskym prezidentom Mahmúdom Abbásom v juhoruskom letovisku Soči.

Putin povedal, že Moskva bude pomáhať v tejto veci obzvlášť ako člen blízkovýchodného kvarteta, ktoré okrem Ruska tvoria Spojené štáty, OSN a Európska únia.

Podľa agentúry TASS ruský prezident uviedol, že počas rozhovoru s Abbásom sa zamerali hlavne na urovnanie situácie na Blízkom východe.

Konflikt vyrieši politická cesta

“Chcel by som zdôrazniť, že mierové spolužitie dvoch štátov, teda Palestíny a Izraela, je kľúčové pre zabezpečenie regionálnej bezpečnosti a stability“, poznamenal šéf Kremľa. Palestínsko-izraelský konflikt môže byť podľa neho vyriešený iba politickou cestou, prostredníctvom rokovaní založených na medzinárodnom práve.

Abbás predtým vyhlásil, že bez Ruska ako sprostredkovateľa v arabsko-izraelskom konflikte nie je možné vytvoriť nezávislý palestínsky štát v hraniciach spred roka 1967.

“Ruská pozícia zostáva pevná, je zameraná na vytvorenie nezávislého palestínskeho štátu s hranicami spred roka 1967 a s východným Jeruzalemom ako jeho hlavným mestom,” povedal Abbás.

Palestína stále cítila ruskú podporu

“Nie je možné vyriešiť palestínsku otázku bez zmysluplného zapojenia Ruska do mierového procesu. To je to, čo sme zdôrazňovali na všetkých medzinárodných stretnutiach,” uviedol Abbás a poďakoval sa Putinovi za jeho pomoc pri budovaní nového multifunkčného kultúrneho centra v Betleheme.

Poukázal na osobnú účasť Putina na tomto projekte a zdôraznil, že vybudovanie centra pomôže ďalšiemu upevňovaniu palestínsko-ruských vzťahov. Dodal, že Palestínčania sú hrdí na svoje vzťahy s Ruskom a že vždy cítili ruskú podporu.