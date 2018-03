Putin odmieta zasahovanie Ruska do volieb v USA. Mohli to byť aj Židia, Ukrajinci či Tatári

BRATISLAVA 12. marca (WebNoviny.sk) – Do amerických prezidentských volieb v roku 2016 možno nezasahovali Rusi, ako to tvrdia americkí vyšetrovatelia, ale Ukrajinci, Tatári alebo Židia. V pondelok to v rozhovore pre americkú televíziu NBC vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin.

Na otázku moderátorky, čo si myslí o obvinení trinástich ruských občanov v súvislosti s údajným zasahovaním Ruska do amerických volieb, Putin odpovedal: „Nemôže mi to byť viac ukradnuté, pretože oni nereprezentujú ruskú vládu. Nemôže mi to byť viac ukradnuté. Oni nereprezentujú záujmy ruského štátu.“

„Možnože to dokonca ani nie sú Rusi, ale Ukrajinci, Tatári alebo Židia, ktorí majú len ruské občianstvo. Aj na to by sme sa mali pozrieť,“ pokračoval Putin. „Možno majú dvojité občianstvo alebo možno majú zelenú kartu. A možno to boli Američania, kto im zaplatil za to, čo robili. Odkiaľ viete, že to tak nebolo? Ja to neviem,“ povedal Putin známej americkej moderátorke Megyn Kelly.

Vyhlásenia ruského prezidenta vyvolali v Spojených štátoch zmiešané reakcie. Podľa niektorých Putin len vymenoval jednotlivé národnosti bez postranných konotácií, podľa iných sa však v jeho výrokoch dá vystopovať antisemitizmus. Napríklad podľa Jonathana Greenblatta, šéfa Anti-Defamation League (ADL), je Putinova poznámka „ako okopírovaná zo stránok Protokolov sionských mudrcov„.