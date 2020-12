Putin odmietol účasť Kremľa na otrávení Navaľného, podľa ruského prezidenta to nebolo potrebné

Kremeľ nestojí za otrávením opozičného politika Alexeja Navaľného. Vyhlásil to vo štvrtok ruský prezident Vladimir Putin. Navaľnyj spolupracuje s americkými tajnými službami, to ale neznamená, že ho bolo treba otráviť, povedal Putin na pravidelnej výročnej tlačovej konferencii.

Štyridsaťštyriročný Navaľnyj skolaboval v auguste počas letu zo sibírskeho Tomska do Moskvy. Po núdzovom pristátí lietadla ho umiestnili na jednotku intenzívnej starostlivosti v meste Omsk, odkiaľ ho o dva dni previezli do Berlína. Odborníci z Nemecka a viacerých ďalších krajín otravu pripísali nervovoparalytickej látke typu novičok sovietskej výroby.

Investigatívne portály Bellingcat a Insider v spolupráci s televíznou stanicou CNN a nemeckým týždenníkom Der Spiegel v pondelok oznámili, že poznajú identitu páchateľov údajného útoku na opozičného politika. Podľa ich zistení sú to agenti ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB), ktorí Navaľného sledovali od roku 2017. Osoby údajne majú výcvik v oblasti zaobchádzania s chemickými zbraňami. V blízkosti Navaľného sa vraj vyskytovali v čase, ktorý bezprostredne predchádzal otráveniu.

Putin tieto tvrdenia odmietol. Správa sa podľa neho opiera o dáta, ktoré poskytli špionážne agentúry americkej vlády. „Nie je to vyšetrovanie. Je to iba legalizácia materiálov, ktoré poskytli tajné služby USA,“ povedal Putin. „Navaľnyj sa spolieha na podporu amerických tajných služieb… to ale neznamená, že je potrebné ho otráviť. Kto by to potreboval?“ opýtal sa Putin.