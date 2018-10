Putin podpísal zákon o zvýšení veku odchodu do dôchodku, starší ľudia majú obavy

MOSKVA 3. októbra (WebNoviny.sk) – Ruský prezident Vladimir Putin podpísal kontroverzný zákon, ktorý zvyšuje Rusom vek odchodu do dôchodku. Informoval o tom v stredu Kremeľ.

Putin pripojil svoj podpis na dokument po tom, čo návrh schválila horná aj dolná komora parlamentu. Na základe zmien sa dôchodkový vek postupne zvýši u mužov z terajších 60 na 65 rokov a u žien zo súčasných 55 na 60 rokov. Plány vlády viedli v krajine k vlne protestov.

Starší ruskí občania sa obávajú, že nebudú žiť dostatočne dlho na to, aby sa vyplácania dôchodku dožili, zatiaľ čo mladí sa strachujú, že budú mať obmedzené pracovné príležitosti, keďže miesta budú obsadené staršou generáciou.

Putin krok obhajuje a argumentuje, že je potrebný, pretože zvyšujúca sa priemerná dĺžka života Rusov by mohla viesť k vyčerpaniu dôchodkových fondov, pokiaľ by vek odchodu do dôchodku ostal rovnaký.