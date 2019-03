Putin pozastavil účasť Ruska na zmluve o jadrových zbraniach, dôvodom je postoj USA

MOSKVA 4. marca (WebNoviny.sk) – Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok pozastavil účasť Ruska na kľúčovej zmluve o jadrových zbraniach. Zmluvu už vo februári vypovedal Washington s tým, že ju Moskva porušuje. Putinov výnos v pondelok zverejnil Kremeľ.

Podľa dokumentu Rusko pozastavuje svoje povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o jadrových zbraniach stredného doletu (INF) a bude tak robiť „až kým USA neskončia s porušovaním zmluvy alebo až kým neodstúpia„.

Spojené štáty vo februári oznámili odstúpenie od INF, ktoré by malo nadobudnúť platnosť po šiestich mesiacoch od oznámenia, ak by Rusko zmluvu nezačalo dodržiavať. Moskva popiera, že by zmluvu nedodržiavala. Naopak tvrdí, že zmluvu porušili USA, a to nasadením zariadení protiraketovej obrany vo východnej Európe, ktoré by mohli namiesto protibalistických rakiet vystreľovať riadené strely. To Washington popiera.

Zmluvu INF ešte v roku 1987 podpísali vtedajší sovietsky líder Michail Gorbačov a americký prezident Ronald Reagan. Zmluva zakazuje obom štátom vlastniť, vyrábať a testovať rakety odpaľované zo zeme s doletom od 500 do 5 500 kilometrov.

Putin už skôr vyhlásil, že po obojstrannom odstúpení od zmluvy začne Rusko vyvíjať nové rakety stredného doletu, no dodal, že ich rozmiestni v európskej časti Ruska len vtedy, ak Američania rozmiestnia v Európe svoje rakety rovnakého typu.