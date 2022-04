Putin pravdepodobne odmietne stretnutie so Zelenským pre obvinenia z genocídy na Ukrajine

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyjadril pochybnosti nad možným stretnutím s ruským prezidentom Vladimirom Putinom po tom, ako obvinil Rusko z genocídy. V ukrajinskej televízii v utorok povedal, že by sa mohlo stať, že sa rokovania neuskutočnia.

Podľa neho by bolo pochopiteľné, keby s ním Putin odmietol diskutovať, keďže obvinil ruských vojakov z vojnových zločinov na Ukrajine. Stretnutie by sa mohlo uskutočniť, ak by Rusko „znieslo všetky tresty“ za páchanie genocídy, cituje Zelenského spravodajský portál CNN.

V pondelok Zelenskyj navštívil mesto Buča, odkiaľ sa cez víkend objavili šokujúce zábery mŕtvych civilistov v uliciach. Počas návštevy sa vyjadril, že bude „veľmi náročné rokovať“ s Ruskom, keď „vidíte, čo tu porobili“.