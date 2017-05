Putin predstavuje väčšiu hrozbu ako Islamský štát, varuje McCain

SYDNEY 29. mája (WebNoviny.sk) – Americký senátor John McCain vyslovil v pondelok varovanie, že ruský prezident Vladimir Putin predstavuje väčšiu hrozbu pre globálnu bezpečnosť ako extrémistická organizácia Islamský štát (IS).

Zatiaľ čo Islamský štát sa dopúšťa hrôzostrašných skutkov, Rusko sa usilovalo zmeniť výsledok minuloročných amerických prezidentských volieb, uviedol pre austrálsku televíziu ABC McCain.

“Myslím, že IS sa dopúšťa hrôzostrašných skutkov a veľmi ma trápi, čo sa deje s moslimskou vierou…” citovala ABC McCaina, ktorý je na návšteve Austrálie.

“Práve Rusi sa však pokúsili zničiť úplný základ demokracie, teda zmeniť výsledok amerických volieb. Nevidel som nijaký dôkaz, že by sa im to podarilo, ale pokúsili sa o to a stále sa pokúšajú,” uviedol McCain.