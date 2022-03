Putin rozumie len tvrdej sile, vyhlásil Naď a upozornil na zásadnú bezpečnostnú chybu z minulosti

Dnešná situácia na Ukrajine je najväčšou vojnovou a bezpečnostnou krízou na území Európy od konca druhej svetovej vojny.

V parlamente to vyhlásil minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) pri zdôvodňovaní návrhu na vyslovenie súhlasu s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl členských krajín NATO na území Slovenskej republiky.

Zásadná bezpečnostná chyba

Minister uviedol, že Slovensko bude mať vďaka prítomnosti vojsk NATO zabezpečenú lepšiu obranyschopnosť a „Putin rozumie, žiaľbohu, len tvrdej sile“.

Naď v prejave povedal, že po ruskom obsadení Krymu prišla iniciatíva posilniť východné krídlo NATO z obavy, čo bude nasledovať.

Slovenská republika sa k tomu nepridala a bola to „zásadná bezpečnostná chyba“. Minister pripomenul, že Slovensko síce vyslalo svojich vojakov do Pobaltia, ale doma vojenský útvar členských krajín NATO nevytvorilo, „lebo sa to nepáčilo Slovenskej národnej strane„.

Systém protivzdušnej obrany Patriot

Minister obrany upozornil, že celkový počet 2100 vojakov NATO na Slovensku sa nevyužije. Pripomenul, že sa rokuje so spojencami o ďalších spôsobilostiach, ktoré SR nemá.

Spomenul systém protivzdušnej obrany Patriot alebo posilňovanie spôsobilostí v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Tým, že tieto spôsobilosti Slovensko získa od spojencov zadarmo, ušetrí podľa Naďa stovky miliónov eur. Po ruskej agresii na Ukrajinu slovenská vláda 9. marca tohto roka odsúhlasila prítomnosť zahraničných vojsk NATO na území SR.

Podľa vládneho materiálu by malo na Slovensko prísť do 600 vojakov z Českej republiky, do 200 vojakov z Holandska, do 100 vojakov z Poľskej republiky, do 100 vojakov Slovinskej republiky, do 400 vojakov zo Spojených štátov amerických a do 700 vojakov z Nemecka.