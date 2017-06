Rusko rozmiestni rakety na Kurilách, oznámil Putin. Reaguje na americký protiraketový systém v Južnej Kórei

PETROHRAD 1. júna (WebNoviny.sk) – Ruský prezident Vladimir Putin v piatok povedal, že Rusko nemá inú možnosť a musí reagovať na umiestnenie častí amerického protiraketového systému na Aljaške a v Južnej Kórei. Na Svetovom ekonomickom fóre (SEF) v Petrohrade uviedol, že za vhodné miesto na rozmiestnenie ruskej vojenskej techniky, ktorá bude reagovať na uvedené hrozby na Ďalekom východe, považuje Kurilské ostrovy. Informovala o tom tlačová agentúra Reuters.

Podľa Putinových slov Rusko nemôže zaháľať, keď vidí, ako ďalší posilňujú svoje vojenské kapacity pri jeho hraniciach na Ďalekom východe rovnako, ako to urobili v Európe. Moskva má osobitne obavy z amerického protiraketového systému THAAD v Južnej Kórei a z údajných plánov USA posilniť svoju protiraketovú základňu vo Fort Greely na Aljaške.

“Ničí to strategickú rovnováhu vo svete,” povedal Putin na stretnutí so zahraničnými médiami, z ktorého štátna televízia odvysielala začiatok. Washington podľa neho využíva Severnú Kóreu ako zámienku pre rozšírenie svojej infraštruktúry v Ázii rovnakým spôsobom, ako využil Irán ako zámienku pre protiraketový štít v Európe.

“Nesúhlasím s tým, že by sme jednostranne začali militarizovať tieto (Kurilské) ostrovy… Je to jednoducho vynútená odpoveď na to, čo sa deje v regióne,” dodal.