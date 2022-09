Putin sa usiluje čím skôr ukončiť vojnu na Ukrajine, tvrdí Erdogan

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan tvrdí, že ruský vodca Vladimir Putin sa usiluje o ukončenie vojny, ktorú rozpútal na Ukrajine.

Protiofenzíva pokračuje

Erdogan sa vyjadril, že v nedávnych rozhovoroch s Putinom nadobudol dojem, že šéf Kremľa chce vojnu „čo najskôr ukončiť“. Ako referuje spravodajský web BBC, Erdogan to povedal pre americkú televíznu stanicu PBS.

Ukrajina tento mesiac dobyla späť veľké časti svojho územia, predovšetkým v Charkovskej oblasti na severovýchode krajiny. Protiofenzíva navyše pokračuje i na juhu a ukrajinská armáda najnovšie postupuje do Donbasu. Turecký prezident vraví, že má pocit, že Putin chce rýchle ukončenie vojny. „To bol môj dojem, pretože spôsob, akým sa veci teraz vyvíjajú, je dosť problematický,“ poznamenal Erdogan.

Turecký líder tiež vyhlásil, že čoskoro si obe strany vymenia 200 zajatcov. Neuviedol žiadne ďalšie podrobnosti o tom, kto bude zahrnutý do takejto výmeny väzňov.

Sankcie proti Rusku

Erdogan sa počas vojny opakovane snažil o pozíciu sprostredkovateľa. Presadzoval „vyvážený“ postoj pre Turecko, ktoré je členom NATO, a zároveň je proti sankciám Západu voči Rusku. Pomohol OSN sprostredkovať obnovenie vývozu obilia z Ukrajiny a minulý týždeň povedal, že sa snaží zorganizovať priame rozhovory o prímerí.

Na otázku televízie PBS, či by Rusku malo byť dovolené ponechať si akékoľvek územie, ktoré zabralo od februára, a či by to malo byť súčasťou mierovej dohody, Erdogan odpovedal: „Nie, nepochybne nie.“ Povedal tiež, že „oblasti, ktoré boli napadnuté, budú vrátené Ukrajine“. Nebolo jasné, či mal na mysli aj územia, ktoré od roku 2014 kontrolovali separatisti podporovaní Ruskom.

Po otázke, či by si Rusko malo ponechať Krym, ktorý anektovalo v roku 2014, Erdogan odpovedal, že Turecko odvtedy veľakrát hovorilo s Putinom o vrátení polostrova „jeho právoplatným vlastníkom“, ale nedosiahlo žiadny pokrok.