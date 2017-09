Putin varoval pred použitím sily proti KĽDR, môže to spôsobiť globálnu katastrofu

MOSKVA 5. septembra (WebNoviny.sk) – Ruský prezident Vladimir Putin odsúdil najnovší jadrový test Severnej Kórey, avšak varoval tiež pred použitím vojenskej sily proti Pchjongjangu. Takáto cesta podľa neho nikam nepovedie a mohla by navyše spôsobiť „globálnu katastrofu“.

Putin na tlačovej konferencii v Číne v utorok označil severokórejský jadrový test za „provokatívny“. Nevyjadril však podporu možným novým sankciám proti Kórejskej ľudovodemokratickej republike, naopak ich označil za „zbytočné a neefektívne“. Podľa jeho slov by sa susedia mali Severnou Kóreou zaoberať, nie však vyvolávať „vojenskú hystériu“.

„Takáto cesta nikam nevedie. Vyvolávanie vojenskej hystérie — to nepovedie k ničomu dobrému. Mohlo by to spôsobiť globálnu katastrofu a obrovské straty na životoch,“ uviedol Putin.

Severná Kórea uskutočnila v nedeľu svoj doteraz najsilnejší jadrový test, na čo jej Spojené štáty pohrozili vojenskou odpoveďou.