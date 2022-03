Putin veril v dobytie Ukrajiny, no zlyhal, mieni šéf európskej diplomacie

Ruský prezident Vladimir Putin veril, že dobyje Ukrajinu, ale zlyhal. Vo štvrtok to pred samitom európskych lídrov vo francúzskom Versailles povedal šéf európskej diplomacie Josep Borrell. „Veril, že nás rozdelí, zlyhal. Veril, že oslabí transatlantický vzťah a zlyhal. Teraz musí prestať,“ cituje Borrella televízia CNN.

Borrell tiež povedal, že po tom, čo európske štáty znížia závislosť od ruského exportu energie, budú viac v bezpečí. „Budeme musieť minúť menej plynu, používať menej plynu, čo si vyžaduje klíma. Raz idú geopolitika a klíma spolu,“ skonštatoval.

Predsedníčka európskej komisie Ursula von der Leyenová novinárom zase povedala, že toto je „rozhodujúci moment pre Európu a je to moment, keď vidíme, že Putinova vojna je otázkou odolnosti demokracií“.

Lídri na samite podľa nej prehodnotia európsku obranu so silnými schopnosťami. „Prehodnotíme energiu. Musíme sa zbaviť závislosti na ruských fosílnych palivách a na to potrebujeme masívne investície do obnoviteľných zdrojov,“ dodala.