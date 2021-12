Putin žiada od NATO záruky, ktoré by vylúčili jeho ďalšie rozširovanie smerom k ruským hraniciam

Moskva bude žiadať od Západu záruky, ktoré by vylúčili ďalšie rozširovania NATO a rozmiestňovanie jeho zbraní v blízkosti ruských hraníc.

Dialóg s USA a ich spojencami

Rusko sa bude usilovať o „silné, spoľahlivé a dlhodobé záruky svojej bezpečnosti“, povedal Vladimir Putin v prejave na ceremónii v Kremli, kde prijal poverovacie listiny zahraničných veľvyslancov,

„V dialógu so Spojenými štátmi a ich spojencami budeme trvať na vypracovaní konkrétnych dohôd, ktoré by vylúčili akýkoľvek ďalší posun NATO smerom na východ a rozmiestnenie zbraňových systémov, ktoré nás ohrozujú v tesnej blízkosti ruského územia,“ povedal Putin.

Rusko podľa neho ponúka Západu účasť na podrobných rozhovoroch o tejto otázke. Moskva bude potrebovať „právne záruky svojej bezpečnosti“, dodal Putin a poznamenal, že takéto dohody by mali zohľadniť záujmy všetkých krajín.

Dôrazné varovanie pre NATO

Putinovo vyhlásenie prišlo deň po tom, ako dôrazne varoval NATO pred rozmiestňovaním svojich vojakov a zbraní na Ukrajine s tým, že pre Rusko to predstavuje červenú čiaru a vyvolalo by to silnú reakciu.

Napätie v posledných týždňoch stúpa v súvislosti s posilňovaním ruských vojsk v blízkosti Ukrajiny. To znepokojuje ukrajinských a západných predstaviteľov, podľa ktorých to môže signalizovať zámer Moskvy napadnúť svojho bývalého sovietskeho suseda.

Ministri zahraničných vecí NATO v utorok Rusko varovali, že akýkoľvek pokus o ďalšiu destabilizáciu Ukrajiny by bol chybou, za ktorú by Moskva draho zaplatila. Kremeľ trvá na tom, že takéto plány nemá. Ukrajinu a jej západných podporovateľov obviňuje, že svojimi tvrdeniami sa snažia zakryť vlastné agresívne zámery.

Rusko v roku 2014 anketovalo ukrajinský polostrov Krym a podporuje tiež separatistov na východe krajiny. Opakovane pritom odmieta, že by na východe Ukrajiny malo svojich vojakov.