Putinova rodina využívala estónsku banku na pranie špinavých peňazí, tvrdí dánsky denník

KODAŇ 27. februára (WebNoviny.sk) – Istý informátor varoval v roku 2013 manažment najväčšej dánskej banky, že členovia rodiny ruského prezidenta Vladimira Putina a ruská tajná služba využívajú jej estónsku pobočku na pranie špinavých peňazí. V utorok to uviedol dánsky denník Berlingske.

Podľa jeho údajov uniknutá interná správa Danske Bank naznačuje, že jej vedenie vedelo „o oveľa vážnejších okolnostiach, ako predtým pripúšťalo“. Po správe informátora, že jej estónska pobočka by mohla byť zapojená do ilegálnych aktivít, zatvorila Danske Bank v roku 2013 účty 20 ruských klientov, dodal denník. Identity klientov ostali v tom čase utajené.

Danske Bank pre agentúru The Associated Press uviedla, že vo veci podnikla „dôkladné vyšetrovanie, aby sa dostala na koreň vtedajším udalostiam v estónskej pobočke“. Dodala, že až do ukončenia vyšetrovania sa k záležitosti nebude vyjadrovať.