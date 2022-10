Putinovi sa „rúca domček z kariet“, o jeho zločinoch chcú svedčiť aj Vagnerovci či bývalí predstavitelia režimu

Bývalí ruskí predstavitelia, agenti a dokonca aj žoldnieri z Vagnerovej skupiny utekajú z Ruska a chcú svedčiť o zločinoch Putinovho režimu. Referuje o tom poľská verzia Deutsche Welle s odvolaním sa na berlínsky denník Der Tagesspiegel.

Podľa ruského disidenta a ľudskoprávneho aktivistu Vladimira Osečkina teraz mnohí bývalí predstavitelia ruskej vlády a zamestnanci tajných služieb hľadajú útočisko v zahraničí. Sú medzi nimi dokonca bývalí členovia neslávne známej Vagnerovej skupiny.

Podľa Osečkina sú pripravení rozprávať o tom, čo zažili v tajnej službe FSB a Vagnerovej skupine, a odhaliť zdrvujúce detaily.

Tajný projekt ministerstva obrany

Osečkin žijúci vo Francúzsku vraví, že pomáha tým, ktorí sú pripravení svedčiť pred tribunálom proti ruskému režimu. Tvrdí, že začiatkom mesiaca ho kontaktoval bývalý žoldnier a člen vedenia Vagnerovcov a o týždeň neskôr ho o úmysle utiecť z Ruska informovala ďalšia osoba.

Obaja utečenci už prileteli do Francúzska, pričom jeden z nich už dostal povolenie na vstup do krajiny. Krátko po príchode vraj bývalý „Vagnerovec“ popísal štruktúru žoldnierskej organizácie a to, ako ju riadi oligarcha Jevgenij Prigožin. Zároveň vraj potvrdil, že to nie je súkromná vojenská spoločnosť, ale tajný projekt ruského ministerstva obrany.

Niekdajší žoldnier tiež podľa Osečkina prezradil, že Vagnerova skupina dostáva zbrane a vybavenie od ruského ministerstva obrany, ktoré zo štátneho rozpočtu prideľuje financie Prigožinovým spoločnostiam, aby mohol oligarcha následne podporovať túto armádu žoldnierov, plniacich v zahraničí úlohy, ktoré ruská armáda plniť nechce.

Lokálne konflikty v rôznych krajinách

Podľa výpovede žoldniera sú to „najnebezpečnejšie, najšpinavšie a najkrutejšie úlohy vrátane organizovania sabotáží a podnecovania lokálnych konfliktov v rôznych krajinách“. Skupina pôsobila po anexii Krymu v roku 2014 na východe Ukrajiny, kde aktívne podnecovala konflikt a poskytovala separatistom zbrane.

Druhá osoba, ktorá sa obrátila na Osečkina, pracovala na ministerstve vnútra, v rezorte obrany a v FSB. Bola to lekárka s prístupom k spisom pacientov a pravidelne komunikovala s dôstojníkmi troch rôznych špeciálnych služieb. Osečkin sa domnieva, že pravdepodobne bude prvým bývalým dôstojníkom FSB, ktorý verejne povie o obrovských stratách ruskej armády a počte ľudí, ktorí majú byť zmobilizovaní.

Osečkin tvrdí, že momentálne je v kontakte s približne 30 ľuďmi s minulosťou v ruských federálnych orgánoch, ktorí po úteku z Ruska požiadali o azyl vo Francúzsku, USA či Nemecku. „Táto situácia ukazuje, že Putinovi sa tento domček z kariet rúca a ľudia, ktorí boli súčasťou režimu, tieto malé kolieska, teraz s veľkým treskom vypadávajú z tohto stroja,“ povedal Osečkin.