Pyrotechnika nepatrí do vreciek odevov a kľúče si berte so sebou, varuje polícia pred oslavami

Policajti budú počas silvestrovskej noci na Slovensku dohliadať na verejný poriadok v uliciach. Zároveň pripomínajú zásady správneho používania pyrotechniky. Tú by si mali ľudia kupovať len u certifikovaných predajcov a s návodom na použitie. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.

Zaobchádzanie s pyrotechnikou

„Nedávajte si výrobky zábavnej pyrotechniky do vreciek odevov, ale uchovávajte ich mimo svojho tela,“ varuje polícia. Pred zapálením by si mali ľudia prečítať návod, zistiť, či je dosť dlhá zápalná šnúra, a až potom ju zapáliť. Dôležité je aj nezapichnúť rakety do zeme, ale vložiť ich do fľaše naplnenej pieskom.

„Nikdy ich neodpaľujte pod stromami, ale len na voľnom priestranstve, tak, aby neohrozovali druhých ľudí,“ dodáva. Ak rakety, na ktorých zhorí zápalná šnúra, nevybuchnú, nemali by sa k nim ľudia približovať ani sa pokúšať ich opätovne odpáliť.

„Pri odchode z bytu treba zavrieť okná a zamknúť vchodové dvere. Kľúč nepatrí pod rohož, vezmite ho so sebou,“ upozorňuje polícia. Ako dodala hovorkyňa, časový spínač na svetlá možno použiť na vytvorenie dojmu, že byt nie je prázdny.

Pozor na drogy

Ľudia by si mali dávať pozor aj na osobné veci v preplnených hromadných dopravných prostriedkoch, v podnikoch či v uliciach. Polícia neodporúča nosiť so sebou vyššiu hotovosť.

„Pri odchode na parket nechávajte nápoj bez dohľadu. Kým sa k stolu opäť vrátite, v nápoji už môže pribudnúť droga. Po vypití môžete nad sebou stratiť kontrolu, v iných prípadoch môžete upadnúť do útlmu,“ upozorňuje polícia, podľa ktorej to môže využiť páchateľ a v bezvládnom stave môže obeť okradnúť alebo sa môže obeť stať objektom sexuálneho trestného činu.

Počas nasledujúcich dní bude polícia dávať pozor aj na plynulosť cestnej premávky. Preto upozorňujú vodičov, aby nesadali za volant pod vplyvom alkoholu. Pre chodcov a cyklistov odporučili používať reflexné prvky. „Chodci predvídajte, prechádzajte cez cestu na miestach na to určených, vyhýbajte sa rizikovým úsekom, nepreliezajte zábradlia, neriskujte,“ uzavrela polícia.