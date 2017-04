Queen a Adam Lambert vystúpia v Prahe, Budapešti a Viedni

BRATISLAVA 18. apríla (WebNoviny.sk) – Anglická rocková kapela Queen a americký spevák Adam Lambert vyrazia tento rok na európske turné. Formácia sa v rámci koncertnej šnúry predstaví napríklad aj 1. novembra v pražskej O2 Aréne, 4. novembra v Papp László Sportaréne v Budapešti, 6. novembra v Atlas Arene v poľskom meste Lodž alebo o dva dni neskôr vo viedenskej Stadhalle.

Kapela plánuje predstaviť najväčšie hity, no fanúšikovia a fanúšičky sa môžu tešiť aj na prekvapenia. Muzikanti pri vyberaní skladieb mysleli aj na 40. výročie vydania albumu News of the World (1977), z ktorého pochádzajú skladby ako We Are the Champions alebo We Will Rock You. Vstupenky sa dostanú do predaja v piatok 21. apríla.

Kapela Queen vznikla v roku 1970, pričom v súčasnosti v nej pôsobia aj dvaja pôvodní členovia Brian May (gitara) a Roger Taylor (bicie). Spevák skupiny Freddie Mercury zomrel v roku 1991 na zápal pľúc, ktorý bol pre neho smrteľný v dôsledku oslabenia imunity vírusom HIV. Dožil sa 45 rokov. Tridsaťpäťročný Adam Lambert, ktorý je finalistom ôsmej sezóny American Idol, koncertuje s Queen už od roku 2011.

Kapela, v ktorej hral aj basgitarista John Deacon, vydala 15 štúdiových albumov, pričom v roku 2008 uviedli na trh pod hlavičkou Queen + Paul Rodgers počin s názvom The Cosmos Rocks. V novembri 2014 vydali kompiláciu Queen Forever. Ich výberovka Greatest Hits (1981) sa stala historicky prvým albumom, z ktorého sa vo Veľkej Británii predalo viac než šesť miliónov kópií. V roku 2001 Queen uviedli do Rock’n’rollovej siene slávy.