Queiroz musí žltú pre Ronalda rozdýchať, videorozhodca na MS v Rusku poriadne rozvíril vášne

SARANSK 26. júna (WebNoviny.sk) – Vyše 97 minút trvajúca pondelková dráma v Saransku medzi Iránom a Portugalskom (1:1) na majstrovstvách sveta vo futbale v Rusku mala hneď niekoľko možností na rozuzlenie.

Tréner Queiroz cíti hrdosť

Portugalský favorit aj napriek nepremenenému pokutovému kopu Cristiana Ronalda držal až do tretej minúty nadstaveného času vedenie 1:0 a s ním spojený postup z 1. miesta do osemfinále. Potom však prišla diskutabilná situácia v šestnástke Portugalska, keď Sardar Azmoun hlavičkoval do ramena portugalského obrancu Cédrica Soaresa a hlavný rozhodca Enrique Cáceres s prispením využitia systému VAR ukázal na biely bod.

Z pokutového kopu Karim Ansarifard vyrovnal na 1:1 a to nemuselo byť všetko. Ak by Mehdi Taremi zachoval pevné nervy a namiesto bočnej siete v dobrej pozícii trafil do bránky Portugalska, úradujúci majstri Európy si mohli zbaliť kufre. Iránci napokon nevyužili šancu na historický postup do vyraďovacej fázy, ale ich portugalský tréner Carlos Queiroz cítil hrdosť.

Neexistuje futbalová spravodlivosť

„Boli sme v každej minúte rovnocenným súperom favoritovi. Ak by existovala futbalová spravodlivosť, ktorá neexistuje, víťazom by bol Irán,“ povedal Queiroz na tlačovej konferencii po zápase.

„Najdôležitejší poznatok z tohto zápasu je naše pokračovanie v turnaji. Chcem zablahoželať kolegovi Queirozovi za skvelú prácu, ktorú odviedol s iránskym tímom. Sú výborne organizovaní, tvrdo pracujú a veria si. Začali sme tento zápas dobre, ale potom súper zmenil taktiku a viac prehusťoval priestor okolo Williama Carvalha. Keď sme stratili kontrolu nad loptou, súper mal zrazu výhodu,“ kontroval kouč Portugalska Fernando Santos.

Ronaldo mal dostať červenú

Dosiaľ ani jeden zápas na MS 2018 nebol tak výrazne ovplyvnený zásahmi videorozhodcov a nového systému VAR ako práve súboj Iránu a Portugalska. Po konzultácii hlavného arbitra s kolegami od videa bol v 53. min odpískaný pokutový kop po faule na Ronalda, tomu istému hráčovi Cáceres v 80. min ukázal žltú kartu a napokon v nadstavenom čase sa pískala ešte jedna jedenástka, tentoraz v prospech Iránu.

Všetky tieto prípady boli do značnej miery kontroverzné, minimálne žltá pre Ronalda po súboji s Mortezom Pouraliganjim, ktorého Portugalčan mal udrieť lakťom do hrude.

„Som nahnevaný. Nekritizujem rozhodcu, ale systém VAR. Minuli sa tisícky dolárov, sedí tam 5 ľudí, pozerajú sa na video a nevidia lakeť Ronalda? Dajte mi čas na predýchanie,“ skonštatoval Carlos Queiroz, ktorý sa dožadoval červenej karty pre najlepšieho európskeho reprezentačného kanoniera histórie.„V pravidlách je napísané, že lakeť do súpera má byť potrestaný červenou kartou. A nezáleží na tom, či to urobil Ronaldo alebo Messi,“ doplnil rozhorčený Queiroz.

Radšej sa nevyjadril

Jeho náprotivok a zároveň krajan Fernando Santos použil, logicky, umiernenejšie výrazy. „Nechcem sa do toho zbytočne pliesť. Bola to bežná situácia v zápase a rozhodca si urobil svoju prácu. Myslím si, že aj VAR splnil, čo mal, a všetci to musíme akceptovať.“ Cristiano Ronaldo sa k diskutabilnej situácii nevyjadril, na sociálnej sieti len krátko napísal: „Splnili sme základný cieľ a spolu so Španielskom postúpili. Teraz sa musíme dať ešte viac dokopy a maximálne sa skoncentrovať na osemfinále. Portugalsko, do toho!“

Na diskusiu bol však aj pokutový kop v prospech Iránu, keďže ani zo spomalených záberov nebolo preukázateľné, že lopta z hlavy Sardara Azmouna sa vôbec dotkla ramena Portugalčana Cédrica Soaresa. Aj v tomto prípade platí, koľko ľudí, toľko názorov.

„Toto v žiadnom prípade nemohla byť úmyselná hra rukou. Ak si to niekto myslí, je blázon,“ vytiahol ostrejší slovník Alan Shearer, futbalový expert BBC Sport. Niekdajší skvelý kanonier anglickej reprezentácie pridal aj ďalšie rozhorčené slová: „Ak si niekto myslí, že toto bola hádzaná, tak mení futbal na absolútnu frašku. To rozhodnutie o pokutovom kope je postavené na hlavu.“

Irán si zaslúžil viac

Portugalsko po štvrtý raz postúpilo do vyraďovacej časti majstrovstiev sveta, predtým sa tak stalo v rokoch 1966, 2006 a 2010. Irán bol zasa vyradený vo všetkých piatich prípadoch, keď účinkoval na MS (1978, 1998, 2006, 2014 a 2018). Súčasný koniec Iránu je však do značnej miery aj dielom smoly, keďže futbalisti z bývalej Perzie ani v jednom z troch zápasov nezaostali za favoritmi, proti ktorým nastúpili.

Myslí si to aj brankár Alireza Beiranvand, ktorý v pondelok zneškodnil Ronaldov pokutový kop: „Za tvrdú prácu, ktorú sme odviedli, by sme si zaslúžili miestenku v osemfinále. Definitívne si myslím, že v budúcnosti už o Iráne nikto nebude hovoriť ako o možnom prekvapení. Hrali sme dobre a zaslúžili sme si skončiť lepšie. Ľudia to videli.“

Stredopoliar Masoud Shojaei, ktorý nezasiahol do zápasu s Portugalskom, doplnil svojho spoluhráča v tom zmysle, že súčasné sklamanie raz vystrieda svetlejšia budúcnosť. „Veľa sme sa na tomto turnaji naučili a veľa nás naučil Carlos Queiroz. Je evidentné, že najmä naši mladí hráči zaznamenali výkonnostný progres. Nepostúpili sme, ale tisícky našich fanúšikov videli konkurencieschopné mužstvo, ktoré si chce splniť svoj sen. O štyri roky určite budeme ešte lepší,“ uviedol 34-ročný Shojaei, hráč AEK Atény.

