Quick-Step Floors vyhral časovku na MS v cestnej cyklistike, má rekordné 69. víťazstvo v sezóne

INNSBRUCK 23. septembra (WebNoviny.sk) – Belgický Quick-Step Floors triumfoval v nedeľňajšej časovke družstiev mužov z Ötztalu do Innsbrucku na 62,8 km na 91. majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike v Rakúsku.

Tím v zložení Kasper Asgreen, Laurens de Plus, Bob Jungels, Yves Lampaert, Maximilian Schachmann a Niki Terpstra prešiel trať za 1:07:26 h a o 19 sekúnd zdolal obhajcov titulu z nemeckej stajne Sunweb. Na tretej priečke s mankom 20 sekúnd skončila šesťčlenná formácia amerického BMC Racing.

Premiérový štart Banskobystričanov

Slovenské zoskupenie Dukla Banská Bystrica v zostave s Jurajom Bellanom, Marekom Čaneckým, Jánom Andrejom Cullym, Martinom Mahďarom, Samuelom Orosom a Patrikom Tyborom obsadilo predposledné 21. miesto, za víťazným Quick-Step Floors zaostalo o 8:10 min. Banskobystričania sa v tejto disciplíne predstavili premiérovo a zdolali jediný tím – rakúsky WSA Puschbikers, ktorý mal ešte o pol minúty horší čas.

„Keď sme sa dozvedeli mesiac dozadu od UCI, že môžeme štartovať na majstrovstvách sveta, urobili sme všetko pre čo najlepšiu prípravu. Samozrejme, pre všetkých cyklistov v našom tíme bola takáto tímová časovka na 63 km prvá v ich živote. Trochu nás hendikepovalo v príprave aj to, že sme absolvovali medzitým aj vrcholné domáce podujatie Okolo Slovenska. Nemáme toľko pretekárov ako Quick-Step Floors alebo iné svetové tímy, aby sme ich rozdelili podľa priorít v príprave. Myslím si však, že sme vylepšili techniku v dvojtýždňovom tréningovom bloku. Dnes to bola najmä pre našich mladých jazdcov veľká škola. Ešte na 40 km pod kopcom bolo sedem kontinentálnych tímov vrátane nášho od seba v 18 sekundách, čiže sme reálne ešte mohli poraziť šesť tímov, ale mohli byť aj poslední. Potom prišiel kopec, kde sa vyžaduje obrovský cit. Tam prevládli skúsenosti a taliansky tím Sangemini sa z posledného miesta dostal o tri priečky dopredu. Tam sme už nevydržali so silami, 63 km je extrémna dĺžka časovky a my sme mali najkratší čas na prípravu spomedzi všetkých tímov. V poslednej štvrtine pretekov, respektíve v závere kopca sme najviac zaostali. Celkovo hodnotím pozitívne už len účasť na majstrovstvách sveta. Ešte štyri – päť rokov dozadu by to bol pre Duklu iba sen. Teraz najmä mladí pretekári videli, aké to je na vrcholnom podujatí a čo všetko ešte musia vylepšiť,“ zhodnotil športový riaditeľ Dukly Banská Bystrica Martin Fraňo pre agentúru SITA.

Rekordný triumf tímu Quick-Step Floors

Quick-Step Floors vystupňoval svoje tempo postupne. Na prvom medzičase na méte 22,8 km ešte zaostával o 13 sekúnd za austrálskym družstvom Mitchelton-Scott a po 44,8 km mal odstup sedem desatín sekundy na nemecký Sunweb.

V poslednom úseku však jednoznačne dominoval a vybojoval si štvrté zlato v tejto disciplíne na svetovom šampionáte. Okrem toho má na konte aj jedno striebro a jeden bronz. Všetky tieto cenné kovy má v zbierke Holanďan Niki Terpstra a stal sa najúspešnejším jazdcom histórie časovky družstiev mužov. Doteraz sa delil o prvú priečku s Nemcom Tonym Martinom.

„Bola to špeciálna trať s mnohými rýchlymi a rovinatými pasážami, ale tiež ťažkým stúpaním. Skutočne sme potrebovali rozumne si rozložiť sily a ísť rovnakým tempom. Tímová časovka nikdy nevyjde perfektne, ale boli sme k tomu blízko. Najviac sme sa zamerali na zjazdy, mali sme k dispozícii video, ktoré sme si prehrali asi stokrát. Poznali sme teda terén, veľmi nám to pomohlo. Po ôsmich rokoch v tíme je to najkrajší darček, aký som si mohol želať,“ povedal Niki Terpstra, ktorý po sezóne odchádza do francúzskeho družstva Direct Energie.

„Sme veľmi šťastní, je to neuveriteľný pocit. Neboli sme najväčšími favoritmi, ale vedeli sme, že máme silný tím. V zostave sme mali niekoľko mladých, ale talentovaných cyklistov. Veril som, že sme schopní podať skvelý výkon, ale vyhrať je niečo iné, predovšetkým s takým náskokom. Na prvom medzičase sme zaostávali o 13 sekúnd, ale v stúpaní sme boli rýchlejší a potom sme išli naplno až do cieľa. Vyhrať časovku družstiev na majstrovstvách sveta je naozaj špeciálne a veľkým zadosťučinením za všetku tú drinu na tréningu,“ dodal Yves Lampaert, ktorého tím vybojoval rekordné 69. víťazstvo v tejto sezóne.

Časovku žien vyhral tím Canyon-SRAM

Časovku družstiev žien na 54,5 km ovládla nemecká zostava tímu Canyon-SRAM v zložení Trixi Worracková, Lisa Kleinová, Elena Cecchiniová, Hannah Barnesová, Alice Barnesová a Alena Amialiusiková, víťazky prešli trať za 1:01:46 h. Na druhom mieste s mankom 22 sekúnd skončilo holandské zoskupenie Boels-Dolmans, ktoré bralo strieborné medaily aj vlani na MS v nórskom Bergene.

Na bronzovej priečke sa umiestnili obhajkyne titulu z holandského tímu Sunweb, ktoré zaostali za víťazkami o 29 sekúnd. V pretekoch sa predstavila aj Slovenka Tereza Medveďová, ktorej talianske družstvo BePink finišovalo na deviatej pozícii so stratou 3:37 min na Canyon-SRAM. Celkovo súťažilo 12 zoskupení.

Canyon-SRAM po piaty raz vo svojej histórii ovládlo časovku družstiev žien na svetovom šampionáte. V rokoch 2012 – 2014 triumfovalo pod názvom Specialized-Lululemon, v roku 2015 ako Velocio-SRAM. Pri všetkých piatich zlatých medailách bola Trixi Worracková.

„Je to určite veľmi pekný úspech. Tento rok sme nevyhrali jedinú tímovú časovku, takže to bolo trošku aj prekvapenie. Vedeli sme však, čo môžeme dokázať, ak nám vyjde deň. Nebolo to jednoduché, preteky boli dlhé, predtým sme nikdy neabsolvovali 55 km. Sily sme si museli rozložiť a vyšlo to perfektne,“ cituje Worrackovú portál Cyclingnews. „Pre toto sme trénovali veľmi tvrdo, dali sme do toho všetko. Každým dňom nám to išlo čoraz hladšie, sme veľmi šťastné,“ dodala Hannah Barnesová.

Časovka družstiev registrovaných pod hlavičkou Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI) sa na svetovom šampionáte nateraz uskutočnila posledný raz. UCI v máji avizovala, že na tohtoročných MS to bude rozlúčka s touto disciplínou, v ktorej získal slovenský cyklista Peter Velits tri zlaté medaily v rokoch 2012 – 2014.