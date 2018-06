Quim Torra sa ujme vlády autonómneho Katalánska, na expremiéra Rajoya podali žalobu

MADRID 1. júna (WebNoviny.sk) – Španielsky región Katalánsko získa v sobotu naspäť svoju pomerne širokú autonómiu po siedmich mesiacoch, odkedy za trest za jeho snahu vyhlásiť samostatnosť prebrala všetky jeho právomoci centrálna vláda v Madride.

Návrat právomocí regionálnej katalánskej vláde formálne prebehne v momente, keď sa v sobotu ujme úradu nový katalánsky prezident Quim Torra. Udeje sa tak len deň po tom, ako španielsky parlament vyslovil nedôveru premiérovi Marianovi Rajoyovi, ktorý bol tvrdým odporcom posilňovania katalánskej autonómie, na rozdiel od jeho nástupcu Pedra Sáncheza.

Katalánci zažalovali Rajoya

Torra v piatok, deň pred svojím nástupom do úradu, oznámil verejnosti, že katalánski predstavitelia zažalovali Rajoya a – od piatku už tiež bývalú – podpredsedníčku španielskej vlády Sorayu Sáenz de Santamaríu za to, že sabotovali vznik katalánskej vlády v podobe, v akej ju Torra pôvodne navrhoval.

Za jej členov totiž pôvodne navrhoval aj katalánskych predstaviteľov, ktorí sú v španielskom väzení alebo v belgickom exile. To Rajoy odmietol a schválil až druhý Torrov návrh, v ktorom už títo politici nefigurovali.

Torra pôvodne ponúkal účasť vo svojej vláde Jordimu Turullovi a Josepovi Rullovi, dvom katalánskym politikom, ktorých Madrid drží vo vyšetrovacej väzbe za to, že vyvíjali kroky smerujúce k samostatnosti tohto španielskeho regiónu, a tiež Antoniovi Cominovi a Lluisovi Puigovi, ktorí sa pred hnevom centrálnej španielskej vlády skrývajú v Belgicku a po návrate do Katalánska by čelili okamžitému zatknutiu.

Novým premiérom je Sánchez

Španielsky parlament v piatok vyslovil nedôveru premiérovi Rajoyovi a novým premiérom sa tak stal predseda opozičnej Španielskej socialistickej strany pracujúcich (PSOE) Pedro Sánchez. Podľa španielskych zákonov, ktoré nepripúšťajú mocenské vákuum, sa v takomto prípade totiž automaticky stáva premiérom predseda najsilnejšieho opozičného subjektu v parlamente.

Po nástupe Sáncheza do čela španielskej vlády by sa teoreticky mohol zmeniť prístup centrálnej vlády k požiadavkám Kataláncov, ktorých časť sa usiluje o osamostatnenie od Španielska. Sánchezovi socialisti sú pripravení s Kataláncami rokovať a dlhodobo skôr kritizovali razantný postup Rajoyovej vlády v tejto otázke, vrátane použitia neúmerného policajného násilia voči katalánskym separatistom.