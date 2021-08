Rada pre vysielanie a retransmisiu udelila licenciu novej športovej televízii, rozdala aj pokuty

Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) udelila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby JOJ ŠPORT vysielateľovi MAC TV s.r.o. RVR o tom informovala v tlačovej správe.

Rovnakému vysielateľovi rada zároveň uložila aj pokutu 3319 eur. Dôvodom bolo, že ešte 17. decembra 2020 v čase o 11:06 na programovej službe JOJ v rámci programu Súdna sieň odvysielal doplnkovú obsahovú službu – titulky pre osoby so sluchovým postihnutím, ktoré neboli zosynchronizované so zvukovou stopou programu. Takisto v rámci toho istého programu odvysielal doplnkovú obsahovú službu – titulky pre osoby so sluchovým postihnutím, ktoré nezachytávali hovorený prejav v programe spôsobom, ktorý osobám so sluchovým postihnutím umožnil porozumieť jeho obsahu.

Rovnakú pokutu uložila rada aj vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS). Dôvodom bolo, že dňa 8. januára 2021 o 8:37 odvysielal na programovej službe Dvojka program Súrodenci označený ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov, pričom nezabezpečil časové zaradenie tohto programu v súlade s podmienkami Jednotného systému označovania programov.