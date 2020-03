Príbeh ženy, ktorá sa rozhodla pre lásku, materstvo i vedu zároveň a z ničoho nepoľavila.

Neuveriteľný, no skutočný príbeh ženy, matky, manželky a vedkyne – Marie Curie-Sklodowskej. Narodila sa v Poľsku. Jej túžba po vyššom vedeckom vzdelaní ju privedie do Paríža , kde dokázala získať doktorát na parížskej Sorbonne. Tu sa zoznamuje so svojim manželom a životnou láskou fyzikom Pierrom Curiem. V šťastnom manželstve vychováva dve dcéry. Zároveň v biednych podmienkach drevenej kôlne, s deravou strechou – honosne nazvanej laboratórium , znáša výpary, žiarenie, pred ktorým sa nechráni a kde celé hodiny mieša železnou tyčou vriacu masu- sa jej podarí získať decigram čistého rádia. Úspech sa dostaví v roku 1902. Týmto objavom rádia navždy zmenila tvár vedy. V roku 1903 tento pár spoločne získal Nobelovu cenu za fyziku za svoj objav, vďaka čomu sa Maria stala prvou ženou, ktorá získala takúto cenu. Zo smrti svojho milovaného Pierra sa dlho nevedela spamätať. Stálym útočiskom sa stala práca v laboratóriu a tá jej priniesla druhú Nobelovu cenu za chémiu. Objavila rádium, ktoré malo liečiť a slúžiť ľudstvu. Ale práve ľudstvo, ako sa to v histórii stáva, tento geniálny objav zneužilo. Chvalabohu, Marie Curie sa Hirošimy a Černobylu nedožila…

Zaujímavosťou je, že scenár filmu bol adaptovaný z grafického románu Lauren Rednissovej „Radioactive: Marie & Pierre Curie: Tale of Love and Fallout“.

