Radiohead zverejnili videoklip k piesni Man Of War

BRATISLAVA 22. júna (WebNoviny.sk) – Anglická rocková kapela Radiohead ponúkla videoklip k doteraz nezverejnenej piesni Man Of War. Dej novinky, ktorá sa odohráva vo dne i v noci, sa zameriava na zjavne paranoidného muža. O réžiu sa postaral Colin Read.

Skladba sa bude nachádzať na reedícii albumu OK Computer (1997). Novinka s názvom OKNOTOK sa dostane na trh 23. júna v digitálnej podobe, pričom v júli bude k dispozícii aj vo fyzickej. Reedícia bude obsahovať všetkých dvanásť piesní z albumu, osem skladieb z B strán singlov a tiež ďalšie dve doteraz nevydané piesne I Promise a Lift. Všetky nahrávky budú v remastrovanej verzii.

Fanúšikovia a fanúšičky skupiny sa môžu tešiť aj na box set, ktorý ponúkne tri 180-gramové dvanásťpalcové vinylové platne, knihu s grafikami a textami piesní, 104-stranový poznámkový blok lídra formácie Thoma Yorka, 48-stranový skicár Stanleyho Donwooda a Yorka či kazetu obsahujúcu demá a nahrávky z obdobia tvorby albumu OK Computer.

Kapela Radiohead vznikla v roku 1985 v Abingdone a jej zloženie je dodnes nezmenené – tvoria ju spomínaný Thom Yorke (spev, gitara, klávesy), Colin Greenwood (basgitara), Ed O’Brien (gitara, vokály), Jonny Greenwood (gitara, klávesy) a Philip Selway (bicie, perkusie). Preslávili sa piesňou Creep z debutového albumu Pablo Honey (1993), po ktorom nasledovali nahrávky The Bends (1995), menovaná OK Computer (1997), Kid A (2000), Amnesiac (2001), Hail To The Thief (2003), In Rainbows (2007), The King Of Limbs (2011) a A Moon Shaped Pool (2016). V roku 2005 ich magazín Rolling Stone zaradil na 73. miesto v rebríčku najlepších interpretov všetkých čias. Greenwood a O’Brien zas nechýbali v zozname najlepších gitaristov a Yorke v rebríčku najlepších spevákov. V roku 2009 si čitatelia tohto časopisu zvolili Radiohead za druhého najlepšieho interpreta nultých rokov 21. storočia. Kapela má na konte tri ocenenia Grammy, pričom jeden zlatý gramofónik dostali tiež Yorke a Stanley Donwood za obal albumu Amnesiac. Formácia získala aj štyri Ivor Novello Awards či päť nominácií na Mercury Prize.

Informácie pochádzajú z webstránky www.nme.com a archívu agentúry SITA.