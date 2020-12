Radnica v Banskej Bystrici zrušila tradičný primátorský punč, nebude ani silvestrovský ohňostroj

Tradičný primátorský punč v meste pod Urpínom sa nakoniec neuskutoční podobne ako boli zrušené aj vianočné trhy. Dôvodom sú stúpajúce počty nakazených s ochorením COVID-19 a aktuálne opatrenia.

Ešte začiatkom decembra samospráva informovala, že čaj a punč príde za obyvateľmi do každej mestskej časti počas niekoľkých dní v druhej polovici mesiaca.

Výťažok z predaja horúcich nápojov chcela radnica venovať spolu so sumou 4 000 eur ušetrenú za silvestrovský ohňostroj Oddeleniu infektológie Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici.

Poslúchli odporúčania hygienikov

V okrese Banská Bystrica stúpla chorobnosť v minulom týždni oproti tomu predchádzajúcemu o 60 percent.

Z dôvodu zhoršujúcej sa situácie a rapídnemu nárastu pozitívne testovaných ľudí na ochorenie COVID-19 odporučil Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici samospráve zrušiť plánované podujatia organizované v priestoroch Robotníckeho domu a Radnice na Námestí SNP.

„Z dôvodu stúpajúceho počtu nakazených sme sa však rozhodli zrušiť aj Primátorský punč, ktorý sme tento rok plánovali zorganizovať iným spôsobom. Verím, že Banskobystričania to pochopia a budú sa v predsviatočnom období i počas Vianoc správať zodpovedne,“ uviedol primátor mesta Ján Nosko.

Zákaz zhromažďovania sa a organizovania hromadných podujatí ovplyvnil tento rok aj silvestrovské či novoročné oslavy.

Ohňostroj chceli odpáliť z Urpína

Mesto dlhšie zvažovalo, že by zachovalo aspoň symboliku silvestrovského ohňostroja, preto hľadalo vhodnú lokalitu, odkiaľ by mohol byť viditeľný, aby si ho mohli Banskobystričania pozrieť z pohodlia svojich domovov.

„Ohňostroj sme plánovali odpáliť z Urpína, no po dlhých rozhovoroch a vyhodnotení plusov a mínusov sme sa nakoniec rozhodli zrušiť aj aktivity smerujúce k jeho organizovaniu. Môže sa stať, že nám nebude priať počasie a celé naše snaženie vyjde na zmar. Preto sme sa zhodli na tom, že sumu 4 000 eur, ktorú by sme investovali do ohňostroja, venujeme Oddeleniu infektológie Rooseveltovej nemocnice,“ doplnil Nosko.

Vlaňajším predajom vianočného Primátorského punču sa podarilo vyzbierať 3 033 eur a spolu s financiami za zrušený Silvestrovský program a ohňostroj išla suma 13 033 eur na pomoc ľuďom, ktorých postihlo nešťastie spojené s tragickým výbuchom na Mukačevskej ulici v Prešove.