Rafael Nadal dosiahol jubilejný 80. zápasový triumf na Roland Garros

PARÍŽ 29. mája (WebNoviny.sk) – Obhajca titulu španielsky tenista Rafael Nadal víťazne vstúpil do svojho obľúbeného grandslamového turnaja v Paríži.

Nadal premenil tretí mečbal

V 1. kole dvojhry na Roland Garros turnajová a svetová jednotka zdolala Taliana Simoneho Bolelliho 6:3, 6:4, 7:6 (9). Víťaz premenil tretí mečbal v tajbrejku tretieho setu, hoci predtým čelil štyrom setbalom húževnatého súpera.

Stretnutie trvalo 3 hodiny, ale aj dva dni. Súboj v pondelok večer za stavu 6:4, 6:3, 0:3 z pohľadu Nadala prerušili pre tmu, v utorkovej dohrávke po dažďovej prestávke 31-ročný Španiel nedopustil pokračovanie vo štvrtom sete, hoci jeho o rok starší súper mal za stavu 4:3 štyri brejkbaly na 5:3 a vysokého favorita trápil aj v tajbrejku.

Bolleli v tajbrejku viedol 6:3

Bolleli v tajbrejku viedol 4:1, 5:2, 6:3 aj 7:6, ale v koncovke mal o čosi presnejšiu ruku Nadal. Španiel zdolal Taliana po šiesty raz z rovnakého počtu vzájomných duelov. V 1. kole na RG na sebe narazili aj pred šiestimi rokmi, vtedy Nadal presvedčivo dominoval 6:2, 6:2, 6:1.

„Bol to komplikovaný zápas. Súper hral od začiatku dobre od základnej čiary. Musel som zmeniť rytmus aj štýl hry. Už som si zvykol, že v prvých kolách veľkých turnajov ma súperi trápia na maximum. Nebol to stopercentný výkon z mojej strany, ale chcel som to zakončiť v troch setoch a ušetriť sily,“ uviedol Rafael Nadal v televíznom interview na Eurosporte.

Desaťnásobný parížsky šampión Nadal dosiahol jubilejné 80. víťazstvo na najcennejšej antuke, za 13 rokov našiel na nej len dvoch premožiteľov. Španielsky ľavák si medzitým vydobyl status antukového kráľa a krátko pred svojimi 32. narodeninami je opäť najväčším, ak nie jediným, adeptom na celkový triumf pri Seine.

Nadal mal pôvodne nastúpiť v 1. kole proti Ukrajincovi Alexandrovi Dolgopolovovi, ale ten sa v sobotu odhlásil pre zranenie. Napokon ho nahradil Bolelli (130. v rebríčku ATP) ako „lucky loser“ z kvalifikácie.