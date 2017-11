Rafael Nadal má po sezóne, pre zranenie odstúpil z koncoročného šampionátu ATP Finals

LONDÝN 14. novembra (WebNoviny.sk) – Španielsky tenista Rafael Nadal pre zranenie kolena odstúpil z výberového šampionátu Nitto ATP Finals v Londýne (12. – 19. novembra, celková dotácia 8 miliónov USD, tvrdý povrch v hale O2 Arena).

Problémy s kolenom

Už istý koncoročný líder rebríčka ATP svoje rozhodnutie oznámil po pondelkovej prehre s belgickým tenistom Davidom Goffinom 6:7 (5), 7:6 (4), 4:6. Nadal už na predchádzajúcom turnaji v Paríži nenastúpil na štvrťfinále proti Srbovi Filipovi Krajinovičovi pre problémy s pravým kolenom. Tento zdravotný otáznik sa teraz potvrdil.

Šestnásťnásobný grandslamový šampión Nadal sa opäť nedočká triumfu na prestížnom majstrovskom turnaji, ktorý mu chýba v zbierke pozoruhodných úspechov. Ľavák z Mallorky sa na šampionát ATP Finals kvalifikoval dovedna 13-krát, avšak iba osemkrát bol schopný nastúpiť v plnej sile.

Tento rok vyhral šesť turnajov

Španielsko odstúpením Nadala nestráca miesto v londýnskej singlovej osmičke. Tohtoročného šampióna Roland Garros a US Open nahradí krajan Pablo Carreno-Busta, momentálne desiaty hráč svetového počítačového poradia.

„Mám po sezóne. Samozrejme, mal som svoj plán s týmto turnajom a veľmi som sa snažil. Robil som všetko preto, aby som mohol hrať. Napokon sa ukázalo, že to nešlo na sto percent. Bolesť bola priveľká, chýbala mi sila. Bol to vlastne zázrak, že ten prvý zápas som prehral iba veľmi tesne,“ skonštatoval Rafael Nadal.

„Bolo to náročné napriek tomu, že sa súper nemohol stopercentne pohybovať. Do loptičky udieral stále veľmi tvrdo. Nikdy nie je jednoduché ukončiť čo i len set víťazne proti Nadalovi. Aj keď som premrhal štyri mečbaly v druhom sete, neľutoval som sa, ale bojoval ďalej a v treťom sete to napokon vyšlo,“ povedal Goffin.

Energický ľavák Nadal ukončil rok 2017 so 6 turnajovými trofejami vrátane Roland Garros a US Open. Na grandslamovej antuke v Paríži triumfoval jubilejný 10. raz, tzv. La Décimu predtým zavŕšil aj v Monte Carle a Barcelone. Tridsaťjedenročný Španiel v minulosti silvestroval na vrchole hodnotenia ATP aj v rokoch 2008, 2010 a 2013.