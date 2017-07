Rafael Nadal oslávil na Wimbledone svoje 850. víťazstvo vo dvojhre

LONDÝN 3. júla (WebNoviny.sk) – Španielsky tenista Rafael Nadal nasadený ako štvrtý triumfoval nad 28-ročným austrálskym držiteľom tzv. chráneného renkingu Johnom Millmanom, reálne 137. v systéme, za 105 minút jednoznačne 6:1, 6:3, 6:3 v pondelňajšom stretnutí 1. kola dvojhry mužov na treťom grandslamovom turnaji sezóny Wimbledone v Londýne (3. – 16. júla, celková dotácia 31,6 milióna libier, tráva).

Dosiahol svoj 850. zápasový úspech v singli na hlavnej profesionálnej úrovni. Podarilo sa mu to len ako siedmemu v histórii po Jimmym Connorsovi, Rogerovi Federerovi, Ivanovi Lendlovi, Guillermovi Vilasovi, Johnovi McEnroovi a Andrem Agassim. Zároveň Nadal odohral svoj 50. duel na tomto podujatí (41:9) aj v aktuálnej sezóne (44:6).

Nadal chce nadviazať na výhry z antuky

“Neviem, ako dobre som zahral, dôležité je, že som postúpil. Bol to pozitívny začiatok a teší ma, ako mi najmä ku koncu išiel forhend. Pre všetkých hráčov je to na tomto turnaji mimoriadne. Ja som aj vzhľadom na moju miestnu minulosť – päť prienikov do finále v rade – veľmi rád nazad. Od začiatku sezóny predvádzam dobrý tenis. Antukové štádium súťažného ročníka bolo pre mňa výnimočné a emotívne a teraz mám príležitosť nadviazať na to na tráve,” povedal Nadal pre BBC One.

Šampión z medzinárodných otvorených majstrovstiev Anglicka 2008 a 2010 Nadal štartuje po vynechaní ostatnej edície pre zranenie zápästia. Tridsaťjedenročný ľavoruký Malorčan bude v 2. kole hrať s 27-ročným Američanom Donaldom Youngom (43.).

Budúci líder rebríčka ATP

Zverenec svojho strýka Toniho a tzv. superkouča Carlosa Moyu Nadal v ostatnom období žiaril na svojej obľúbenej antuke, skompletizoval hneď tri “La Décimy”, a to v Monte Carle, Barcelone a na vrcholnom parížskom Roland Garros. V minulosti pritom dostatočne dokázal, že okrem najpomalšieho povrchu dokáže byť prenikavo účinný aj na tom najrýchlejšom.

Zatiaľ 15-násobný šampión z Majors Nadal je jasným lídrom tohtosezónneho bodovania Race a v All England Lawn Tennis and Croquet Clube sa môže k 17. júlu vrátiť aj na čelo svetového rebríčka ATP pre nasadzovanie. “Rafa” naposledy bol na vrchole 6. júla 2014, dosiaľ panoval dovedna 141 týždňov v troch obdobiach.

Wimbledon – Dvojhra mužov – 1. kolo:

Rafael Nadal (Šp.-4) – John Millman (Aus.) 6:1, 6:3, 6:2 za 105 minút