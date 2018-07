Rafael Nadal postúpil do osemfinále Wimbledonu, vyradil nenasadeného de Minaura

LONDÝN 7. júla (WebNovinysk) – Španielsky tenista Rafael Nadal zvládol na treťom grandslamovom turnaji sezóny vo Wimbledone (2. – 15. júla, celková dotácia 34 miliónov libier, tráva) aj svoj tretí zápas, keď si v sobotňajšom dueli 3. kola dvojhry poľahky poradil s 19-ročným Austrálčanom Alexom de Minaurom za 122 minút 6:1, 6:2, 6:4.

Tridsaťdvaročný 17-násobný grandslamový víťaz si víťazstvom uchránil post jednotky svetového rebríčka ATP.

Nadal ako druhý nasadený na tohtoročnom Wimbledone zatiaľ nestratil ani set, proti De Minaurovi musel odvracať len tri brejkbaly a všetky situácie zvládol. Nazbieral až 30 víťazných úderov, jeho súper 17.

Pre antukového kráľa Nadala je to v londýnskom All England Lawn Tennis and Croquet Clube ôsma účasť v osemfinálovom 4. kole, na konte má aj dva celkové víťazstvá z rokov 2008 a 2010.

„Bol to pre mňa dobrý zápas, hral som proti mladíkovi s množstvom energie. Náročné gemy som absolvoval na úvod aj v treťom sete, ale celkovo som spokojný s postupom,“ cituje Nadala oficiálny web podujatia.

Dvojhra – 3. kolo:

Rafael Nadal (Šp.-2) – Alex de Minaur (Aus.) 6:1, 6:2, 6:4