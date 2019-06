Rafael Nadal si po triumfe na Roland Garros oddýchne, vynechá prípravné turnaje pred Wimbledonom

BRATISLAVA 10. júna (WebNoviny.sk) – Čerstvý šampión Roland Garros, španielsky tenista Rafael Nadal, rovnako ako pred rokom vynechá prípravné turnaje na tráve a hrať bude až vo Wimbledone.

Slávny turnaj v londýnskom All England Clube sa bude hrať v dňoch 1.- 14. júla.

Má rád aj hru na tráve

„V posledných rokoch som sa cítil na tráve dobre. Prečo by som to mal meniť a riskovať, že sa napríklad zraním? Len preto, aby som odohral nejaké zápasy?,“ vysvetlil svoje rozhodnutie Nadal, cituje ho aj The Independent.

Tridsaťtriročný Španiel je roky známy ako kráľ antuky, ale tvrdí o sebe, že má rád aj hru na tráve. Okrem iného má na konte dva celkové wimbledonské triumfy. Ten prvý získal v roku 2008, keď vo finále v jednom z najlepších zápasov modernej histórie tenisu zdolal Rogera Federera 6:4, 6:4, 6:7 (5), 6:7 (8), 9:7. Vlani bol Nadal na „posvätnej“ tráve v semifinále, keď v ďalšom päťsetovom trháku tesne nestačil na neskoršieho šampióna Novaka Djokoviča 4:6, 6:3, 6:7 (9), 6:3, 8:10.

Oddych na Malorke

„Každý vie, že rád hrám na tráve. A každý rovnako vie, že už nemôžem odohrať toľko turnajov za sebou ako pred desiatimi či ôsmimi rokmi. Musím to už lepšie plánovať. Minulý rok mi to vo Wimbledone celkom išlo, verím, že na to nadviažem,“ doplnil Nadal.

Dvanásťnásobný šampión Roland Garros bude v najbližších dňoch oddychovať doma na Malorke.