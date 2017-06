Raketa Ariane vyniesla na obežnú dráhu Zeme satelity, majú posilniť wifi v lietadlách

BRATISLAVA 2. júna (WebNoviny.sk) – Raketa Ariane vyniesla v piatok na obežnú dráhu Zeme dva satelity, ktoré majú posilniť signál siete wifi na palubách lietadiel. Polhodinu po štarte rakety z kozmodrómu vo Francúzskej Guayane zaujali oba satelity určené miesto na obežnej dráhe – Satelit ViaSat2 nad americkým kontinentom a satelit Eutelsat 172B nad Tichým oceánom.

Oba satelity budú dodávať širokopásmové služby užívateľom na pevnine, ale aj lodiam, a dodatkovou službou, od ktorej si spoločnosť ViaSat sľubuje najviac, je rapídne posilnenie signálu wifi v lietadlách.

“Domnievame sa, že ľudia chcú používať svoje zariadenia vo vzduchu rovnakým spôsobom ako na zemi,” cituje BBC predstaviteľa ViaSat Ricka Baldridga.

V roku 2016 poskytovalo wifi pripojenie celosvetovo viac ako šesťtisíc komerčných lietadiel, do roku 2021 by sa mal ich počet zvýšiť podľa aktuálnych odhadov na vyše 17-tisíc. Pasažieri sa však veľmi často sťažujú na veľmi slabý signál. Práve vypustenie satelitov ViaSat2 a Eutelsat 172B by malo v tomto smere výrazne pomôcť, píše BBC.