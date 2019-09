Raketa, chobotnica, 700-tisíc svetiel v sade aj rozprávajúce Slnko. Biela noc rozžiari Bratislavu

Gigantickú chobotnicu, vesmírnu raketu, ale aj rozprávajúce slnko a svetelný maják na Národnej banke Slovenska prinesie už od piatka do nedele do ulíc hlavného mesta 5. ročník festivalu Biela noc. Festival súčasného vizuálneho umenia sa tento rok rozrástol a má viacero noviniek.

Ako ďalej agentúru SITA za organizačný tím festivalu informovala Barbora Šályová, vodná a historická trasa festivalu ponúknu vyše tridsať diel vrátane svetových premiér. Okrem priestorových a svetelných inštalácií sú na programe workshopy, filmy a pohybové performancie.

Program sa skladá z troch skupín diel

Umelecká riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková verí, že predĺženie formátu divákom festival spríjemní, a že sa k obľúbeným dielam vrátia aj opakovane. Návštevníkom tiež odporúča preštudovať si program dopredu a zvážiť, ktoré časy sú pre nich ideálnejšie.

“Rodinám s deťmi určite padne vhod bohatý denný program, ktorý začína každý deň už od 12:00. Bratislavčanom tiež odporúčam nesústrediť sa len na sobotný večer, ale vychutnať si rôzne umelecké zastávky v meste aj v piatok či v nedeľu,” cituje tlačová správa Pacákovú.

Keďže sa Biela noc v Bratislave rozrástla na trojdňový festival, uskutoční sa od piatka 27. septembra do nedele 29. septembra. Prinesie kombináciu domáceho umenia a diel známych tvorcov z Nemecka, Rakúska, Talianska, Poľska, Kanady, Británie, Austrálie aj z Brazílie.

Gigantická chobotnica a vesmírna raketa

Tohtoročný program sa skladá z troch skupín diel. Denno-nočné budú prístupné každý deň od 12:00 až do polnoci. Výlučne nočné diela sa spustia vždy po západe slnka. Treťou skupinou sú diela, ktoré sa budú dať zažiť len v určitých

Ako to vyzerá, keď sa komiksové scény stanú súčasťou mestskej architektúry ukážu návštevníkom ulíc mesta britskí dizajnéri Filthy Luker a Pedro Estrellas.

Steny Skladu č. 7 na dunajskom nábreží obsadí ich gigantická chobotnica a v River Parku pristane vesmírna raketa. Tí, čo sa prejdú cez Zuckermandel objavia nekonečnú preliezačku pre malých aj veľkých od rakúskych architektov Numen/for Use.

Monumentálne rozprávajúce Slnko

V Panorama Parku zas po zotmení zasvieti monumentálne rozprávajúce Slnko od Matje!.

Jedným z ťahákov 5. ročníka Bielej noci v hlavnom meste bude aj dielo britského vizuálneho umelca Luka Jerrama, ktorý pred dvoma rokmi zaujal monumentálnou napodobeninou Mesiaca vznášajúcou sa v Medickej záhrade. Tentoraz rozžiari Átrium Filozofickej fakulty Univerzity Komenského.

Jeho najnovšie dielo Gaia je impozantná, až sedem metrov široká napodobenina Zeme, ktorá v sebe zhmotňuje aktuálny odkaz spoločnosti – strach o planétu, uvedomenie si jej krehkosti a výnimočnosti, obnovenie pocitu zodpovednosti za životné prostredie a hlboké presvedčenie o prepojení všetkého živého.

Najrozsiahlejšie digitálne dielo v histórii festivalu docestuje z Austrálie priamo do Sadu Janka Kráľa. Multimediálny umelec Kit Webster návštevníkov vtiahne do vizuálneho diela zloženého zo 700-tisíc svetelných bodov do troch symetrických objektov pripomínajúcich scénu zo sci-fi filmu.

Z národnej banky bude svetelný maják

Umelecká skupina Plastique Fantastique príde na Bielu noc s novým dielom The Big Mass (Veľká hmota), ktoré poukazuje na hrozbu zahltenia sveta plastmi. Umelci prestrú svoju monumentálnu priesvitnú bublinu na Hlavnom námestí. Súčasťou inštalácie bude aj sprievodný program, vystúpenia a diskusia.

Umelecké zoskupenie BN Label avizuje divácky zážitok vďaka kombinácii svetelného dizajnu a ikonickej bratislavskej architektúry. Počas Bielej noci sa zo 111 metrov vysokej budovy Národnej banky Slovenska stane svetelný maják.

Biela noc každoročne podporuje vznik nových diel slovenských umelcov. Návštevníci uvidia Zranené plátna od Doroty Sadovskej, premiéru sochy Filipa Šička, site-speficic inštaláciu Lucie Luptákovej či Pavla Trubena, performance tanečno-akrobatického súboru La Lyra, 3D mapping Ľubomíra Slovinského a mnohé ďalšie.

Dvojjazyčná mobilná aplikácia

Tajomnú atmosféru zažijú na verejných záchodoch vďaka Lucii Luptákovej. Biela noc zároveň po prvý raz zanechá vo verejnom priestore trvalý vizuálny zásah. Viktor Frešo priestor dunajskej promenády pri Zuckermandli obohatí o svoj monumentálny autoportrét s názvom Circle head.

Odhalia ho počas slávnostného otvorenia festivalu v piatok 27. septembra o 20:00. Jedným z cieľov Bielej noci je pritiahnuť k umeniu najmladšiu generáciu. Aj preto organizátori pripravili špeciálny program pre deti. Čakajú ich napríklad workshopy animácie, interaktívna tieňohra.

Bližšie organizačné informácie možno nájsť na webstránke festivalu. K dispozícii bude opäť aj dvojjazyčná mobilná aplikácia, ktorá uľahčí orientáciu. Okrem Bratislavy sa Biela noc po desiaty raz uskutoční aj v Košiciach od 4. do 6. októbra.