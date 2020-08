Rakúšan utiekol z domáceho väzenia, po naháňačke ho dolapila česká polícia v poli

Česká polícia cez víkend chytila Rakúšana, ktorý bol na úteku z domáceho väzenia. Informuje o tom spravodajský portál iDNES.cz, podľa ktorého muža dolapili v nedeľu v okrese Znojmo.

Dvadsaťdvaročný Rakúšan si násilím dal dole z nohy monitorovací náramok a následne autom smeroval do Českej republiky. Tamojšiu políciu na neho v nedeľu doobeda upozornili rakúski kolegovia. Českí policajti preto začali sledovať priechody a hľadané rakúske auto napokon spozorovali pri obci Hnanice.

Ako uviedla hovorkyňa polície Lenka Drahokoupilová, policajti okamžite začali auto prenasledovať. Muž na úteku sa však odmietol vzdať, a keď zistil, že ho prenasleduje polícia odbočil na poľnú cestu, kde ho po zhruba dvoch kilometroch chytili.

Muža v Rakúsku odsúdili na štyri roky odňatia slobody za lúpež a krádež so zbraňou a v domácom väzení si odpykával zvyšok trestu. Po dolapení na Morave ho policajti spútali a odviedli do policajnej cely v Znojme. V súčasnosti úrady pracujú na jeho vydaní do Rakúska, doplnila hovorkyňa.