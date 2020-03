Rakúšania sú v šoku, koronavírus sa šíri oveľa rýchlejšie ako predpokladali

Rakúsko pristupuje k opatreniam, aké zaviedlo Slovensko už pred mesiacom, až teraz. Dôvodom je rapídny nárast nakazených. Za posledných päť dní vzrástli čísla viac ako o tretinu! Rakúska vláda bije na poplach.

Viac ako 9000 pozitívne testovaných na koronavírusa viac ako 100 obetí potvrdil k pondelňajšiemu ránu (30.marca) rakúsky kancelár Sebastian Kurz.

Necelých 5 dní dozadu bolo pozitívne testovaných okolo 5200 ľudí. V porovnaní so Slovenskom, život v Rakúsku dodnes pripomínal „mierové časy“. Všetko sa však zmenilo – kancelár avizoval ticho pred búrkou a varoval pred talianskym scenárom.

Minister obyvateľom: Vy rozhodujete, kto bude žiť a kto zomrie

Zjavne rozhorčený vystúpil na tlačovej konferencii rakúsky minister vnútra Karl Nahammer. Vyčítal ľuďom, že sa naďalej zhromažďujú vo väčších počtoch. Spomenul oslavu narodením, kde 40 ľudí oslavovalo v garáži: “Vy rozhodujete, kto bude žiť a kto zomrie !”, apeloval na občanov. Alpská krajina oddnes zavádza opatrenia, ktorým sa doteraz bránila.

Odporcovia rúšok na lopatkách

“Zahaľovanie tváre nie je súčasťou našej kultúry, bude to dlhá cesta učenia, ale začína byť potrebná,” opatrne avizoval zavedenie ochranných rúšok kancelár Sebastian Kurz. Zahaľovanie tváre bola v Rakúsku veľká kultúrno-eticko-náboženská téma už dlhé roky.

Cieľom je znížiť súčasné rýchle šírenie vírusu na koeficient 1 (jeden nakazí jedného). Nosenie rúšok alebo inej ochrany nos a úst bude zatiaľ v Rakúsku povinné len počas nákupov. Tamojšia opozícia to považuje za nedostatočné.

Spolupráca štátu a firiem

V praxi to znamená, že každý obyvateľ dostane rúško pred vstupom do obchodnych reťazcov. Tie majú zároveň povinnosť zaobstarať túto ochrannú pomôcku, ktorých je nedostatok aj v Rakúsku. Vláda zatiaľ nevedela upresniť, kedy sa do krajiny dostane tento ako aj ďalší sanitárny tovar.

Veselá Veľká noc sa nekoná

Rakúšanov určite nepoteší ani zatvorenie hotelov a penziónov. Majitelia si dodnes nechceli pripustiť stornovanie veľkonočných pobytov. Na Slovensku pritom ubytovacie zariadenia patrili k prvým, čo museli zatvoriť ihneď po vyhlásení mimoriadnej situácie.

Obava o kolaps zdravotníctva

“Ak bude šírenie vírusu narastať dnešným tempom, bude to kapacitná kríza,” pripustil rakúsky minister zdravotníctva Anschrober. Testovať chce vybrané cieľové skupiny, ľudia bez príznakov nebudú mať nárok na test. Aktuálna výzva znie: zabrzdiť rýchlosť akou sa po Rakúsku koronavírus šíri za uplynulé dni. Zaujímavosťou je, že politici pri oznamovaní tvrdších opatrení rúška na tvárach nemali, podobne ako reportéri verejno-právnej televízie.