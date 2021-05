Rakúskeho kancelára vyšetrujú protikorupčné orgány, Kurz mal ponúkať výhody ruskému investorovi

Rakúsky kancelár Sebastian Kurz potvrdil, že ho vyšetrujú protikorupčné orgány pre podozrenie z poskytnutia nepravdivého vyhlásenia pred parlamentným výborom. Obvinenia však poprel.

O rezignácii neuvažuje

Kurzove vyhlásenia sa týkali lídra jeho partnerskej koaličnej strany, bývalého vicekancelára Heinza-Christiana Stracheho, a vyšetrovania takzvanej aféry na Ibize, ktorá v roku 2019 spôsobila pád predchádzajúcej rakúskej vlády.

Kurz pripustil, že vyšetrovanie jeho osoby pravdepodobne povedie k obvineniu z trestného činu, no dodal, že ak by musel predstúpiť pred súd, zodpovedal by na všetky otázky, ktoré by mu položili. Podotkol, že o rezignácii neuvažuje.

Aféru vyvolal práve Strache

V súvislosti s vyhláseniami pred parlamentným výborom uviedol, že sa vždy snažil na otázky odpovedať pravdivo, ako najlepšie vedel. Poznamenal, že o protikorupčnom vyšetrovaní sa dozvedel až teraz, a ešte o ňom nehovoril s prokurátormi.

Spomenutý Strache vyvolal aféru po tom, čo sa na verejnosť dostalo video ukazujúce, ako ponúka výhody domnelému ruskému investorovi za podporu jeho Slobodnej strany Rakúska. Video bolo natočené v roku 2017 na španielskom ostrove Ibiza krátko pred parlamentnými voľbami v Rakúsku.