Rakúski poslanci schválili povinné očkovanie, domácnosti dostanú písomnú informáciu

Rakúsky parlament vo štvrtok schválil zavedenie povinného očkovania proti ochoreniu COVID-19 pre dospelých obyvateľov od 1. februára. Je to prvé takéto opatrenie v Európe. Rakúski poslanci schválili povinné očkovanie v pomere hlasov 137 za a 33 proti. Koalícia kancelára Karla Nehammera pracovala na pláne povinného očkovania s dvoma opozičnými stranami.

Povinné očkovanie proti koronavírusu sa bude vzťahovať na všetkých obyvateľov vo veku 18 rokov a viac. Výnimky budú mať tehotné ženy a ľudia, ktorí sa nemôžu očkovať zo zdravotných dôvodov alebo za uplynulých šesť mesiacov prekonali COVID-19.

Nezaočkovaným hrozí pokuta

Do platnosti vstúpi povinné očkovanie vo februári, jeho vynucovanie sa začne v polovici marca. Úrady budú najprv o nových pravidlách písomne informovať každú domácnosť. Od polovice marca začne polícia pri bežných kontrolách preverovať stav zaočkovanosti ľudí.

Tí, ktorí nebudú môcť predložiť dôkaz o očkovaní, dostanú písomnú výzvu, aby tak urobili, a ak tak neurobia, dostanú pokutu až do výšky 600 eur.

Nehammer avizoval, že ak úrady zhodnotia, že je vakcinačný proces stále nedostatočný, nezaočkovaní dostanú upomienky. Ak nezaberie ani to, dostanú termín na očkovanie a v prípade, že sa nedostavia, dostanú dané osoby pokutu. Pokuty by mohli dosiahnuť až 3 600 eur, ak by ľudia svoj trest napadli a začalo by sa úplné konanie.

Veľký krok v boji proti pandémii

Podľa rakúskych predstaviteľov je povinné očkovanie nevyhnutné, pretože miera očkovania je v krajine nízka. Minister zdravotníctva Wolfgang Mückstein vo štvrtok v parlamente opatrenie označil za „veľký a po prvý raz tiež trvácny krok“ v rakúskom boji proti pandémii. „Takto sa nám podarí uniknúť z cyklu otvárania a zatvárania, lockdownov,“ povedal minister s tým, že to nie je len o boji s variantom koronavírusu omikron, ale aj s akýmikoľvek budúcimi variantmi, ktoré sa môžu objaviť. „Preto je tento zákon práve teraz tak naliehavo potrebný,“ doplnil.

Rakúska vláda oznámila plán na všeobecné povinné očkovanie v novembri, keď zavádzala už neplatný lockdown. V tom čase tiež bola miera očkovania v Rakúsku pre západnú Európu pomerne nízka. V stredu v krajine, ktorá má 8,9 milióna obyvateľov, evidovali plne zaočkovaných 71,8 percent populácie.

Povinné očkovanie proti COVID-19 by malo zostať v platnosti do konca januára 2024. Odborná komisia bude každé tri mesiace podávať vláde a parlamentu správu o pokroku v očkovaní.