Rakúsko je pripravené brániť južnú hranicu pred migrantmi, ak ich Nemecko odmietne

BERLÍN 3. júla (WebNoviny.sk) – Rakúska vláda je pripravená brániť svoju južnú hranicu, ak sa Nemecko rozhodne odmietať migrantov čakajúcich na hraniciach.

Agentúra APA informuje, že kancelár Sebastian Kurz, vicekancelár a minister vnútra sa v utorok zhodli, že dohoda o ukončení krízy v nemeckej vláde naznačuje, že „Nemecko chce prijať národné opatrenia na vyriešenie problému príchodu nových migrantov“.

Rakúsko je „v prípade potreby pripravené vykonať určité opatrenia na ochranu svojej južnej hranice“ s Talianskom a Slovinskom.

Podľa nemeckého kompromisu by mali zriadiť na nemecko-rakúskych hraniciach „transportné centrá“, pričom ľudí, ktorí požiadali o azyl v inom štáte Európskej únie (EÚ) vrátia naspäť do tej krajiny alebo do Rakúska, a to na základe dohody s Viedňou.