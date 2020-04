Rakúska futbalová liga by sa mohla dohrať za sprísnených podmienok, na jednom súboji by dovedna bolo do 200 osôb rozdelených v troch skupinách. Prvou skupinou by boli priamo aktéri duelu, v druhej usporiadatelia, pracovníci TV a niektorí novinári a v tretej ďalší novinári a usporiadatelia.

Tretia skupina bude môcť byť len na tribúne, druhá bude mať prístup aj do priestorov štadióna, no bez kontaktu s prvou skupinou.