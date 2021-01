Rakúsko od 1. februára sprísni režim na hraniciach, zmeny sa zrejme dotknú aj pendlerov

Rakúsko avizuje od pondelka 1. februára ďalšie zmeny režimu na hraniciach. Tentokrát by sa sprísnenie malo dotknúť aj pendlerov.

Vo svojom profile na sociálnej sieti to uviedol štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) Martin Klus (SaS). Dodal, že už od pondelka 1. februára by mali byť aj pendleri pravidelne pretestovaní a zároveň by sa mali online registrovať.

Jedným z možných variantov, ako to môže od pondelka 1. februára vyzerať v praxi, je podľa štátneho tajomníka povinný test dvakrát týždenne, nie starší ako 72 hodín. Povinná by každých 14 dní bola aj online registrácia. Domnieva sa, že testovanie by malo byť možné aj v Rakúsku a pendlerom, ktorí budú chcieť využiť túto formu, bude umožnené za účelom testovania prejsť hranice do Rakúska aj bez potvrdenia o negatívnom výsledku testu.

Klus dodal, že MZVEZ SR čaká na zverejnenie príslušného nariadenia a hneď ako bude publikované, bude rezort diplomacie o nových nariadeniach informovať.