Rakúsko plánuje ukončiť lockdown v polovici mája, otvoria sa reštaurácie a vítaní budú aj turisti

V Rakúsku sa život napriek vysokým pandemickým číslam v súlade so skorším plánom vlády začne vracať do normálu od 19. mája. Po rokovaniach s predstaviteľmi spolkových krajín to oznámil kancelár Sebastian Kurz. Ako dodal, otvoria sa reštaurácie aj cestovný ruch, vítaní sú aj turisti zo zahraničia.

Podobne môžu obnoviť činnosť kultúrne a športové zariadenie vrátane športových aktivít vo vnútri. Bežná výučba na školách začne s predstihom dvoch dní už 17. mája. V prípade, že si to situácia vyžiada, sa môžu spolkové krajiny vrátiť k sprísneným opatreniam, dodal kancelár.

Ústup od pandemických reštrikcií sprevádzajú bezpečnostné opatrenia. Pre návštevníkov reštaurácií to napríklad znamená, že pri vstupe sa budú musieť preukázať takzvaným „zeleným pasom“. Doklad bude obsahovať informácie o tom, či jeho nositeľ má negatívny test na koronávírus, proti ochoreniu bol očkovaný, prípadne ho prekonal.