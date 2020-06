Rakúsko ruší kontroly na hraniciach. Netreba ani negatívny test na koronavírus

Rakúsko od štvrtka ruší kontroly na hraniciach so susednými krajinami okrem Talianska, kde pandémia koronavírusu ešte nie je pod kontrolou. Oznámil to rakúsky minister zahraničia Alexander Schallenberg.

Slováci a občania ďalších susedných krajín tak budú môcť voľne prechádzať rakúske hranice. Pre Slovákov však naďalej platí, že vrátiť sa musia do 48 hodín. Pri ceste do Rakúska nebudú musieť predkladať negatívny test na koronavírus a nebudú musieť ísť do povinnej karantény.

„Uvoľníme všetky s koronavírusom spojené hraničné a zdravotné kontroly so siedmimi susednými krajinami. Sú to Nemecko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Slovensko, Slovinsko, Česká republika a Maďarsko. Vraciame sa k stavu pred koronavírusom,“ citovala Schallenberga rakúska stanica Österreichischer Rundfunk.

Hranice s Talianskom otvorí Viedeň podľa vývoja situácie, ktorú opäť posúdi na budúci týždeň. Schallenberg vyzval návštevníkov krajiny k „osobnej zodpovednosti“ a dodržiavaniu platných epidemiologických pravidiel.