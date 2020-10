Rakúsko spustí čiastočný lockdown, pre ľudí bude platiť nočný zákaz vychádzania

Rakúsko v sobotu ohlásilo čiastočný lockdown. Reštaurácie a bary budú fungovať len formou rozvozu alebo výdaja, hotely budú pre turistov zatvorené. Prevádzky, ktorých sa dotknú nariadenia, dostanú 80 % zisku z minuloročného novembra, no nemôžu prepúšťať zamestnancov.

Zrušili kultúrne, športové a voľnočasové aktivity. Obyvatelia nebudú môcť od 20:00 do 06:00 vychádzať z domu, a to okrem cesty do práce alebo cvičenia. Chcú tak obmedziť návštevy a súkromné oslavy, na ktorých sa často šíri vírus.

Zdravotníctvu hrozí preťaženie

Kancelár Sebastian Kurz potvrdil, že obmedzenia budú platné od utorka do konca novembra. Zároveň vyzval ľudí, aby sa snažili pracovať najmä z domu.

Opatrenia označil za „druhý lockdown“, no je oveľa menej obmedzujúci ako počas prvej vlny. Vyjadril sa, že rakúske zdravotníctvo by bolo čoskoro preťažené, ak by vláda teraz nezasiahla.

Školy aj obchody zostanú otvorené

Otvorené budú aj obchody či kaderníctva. Vláda takisto chce nechať otvorené školy a materské školy, i keď na stredných a vysokých školách bude fungovať výučba na diaľku.

Rakúsko za uplynulých sedem dní eviduje 301,1 prípadov nákazy na 100-tisíc obyvateľov. Zatiaľ potvrdili celkovo 106-tisíc nakazených a 1097 mŕtvych.