Rakúsky kancelár Schallenberg odstúpil z funkcie, na jeho miesto mieri Nehammer

aktualizované 3. decembra, 13:28

Rakúsky minister vnútra Karl Nehammer v piatok oznámil, že dočasne povedie konzervatívnu Rakúsku ľudovú stranu a bude sa uchádzať o post nového kancelára krajiny.

Nehammer na to potrebuje podporu menšieho koaličného partnera, strany Zelených, a súhlas rakúskeho prezidenta, čo by však mala byť iba formalita. Rovnaký scenár sa očakáva i v prípade potvrdenia Nehammera do pozície stáleho lídra strany.

Schallenberg skončil po dvoch mesiacoch

Rakúsky kancelár Alexander Schallenberg vo štvrtok podal demisiu. Učinil tak iba dva mesiace po tom, ako nastúpil do funkcie po predchodcovi Sebastianovi Kurzovi.

Schallenberg, bývalý minister zahraničia, vyhlásil, že odíde z funkcie, len čo konzervatívna Rakúska ľudová strana vymenuje nového lídra. Kurz bol dlhoročným lídrom strany a niektorí špekulovali, že by sa mohol vrátiť ako kancelár.

Kurz podal demisiu pre údajné korupcie

Kurz rezignoval po tom, čo prokurátori oznámili, že je jednou z osôb, ktoré vyšetrujú pre údajné úplatkárstvo a porušenie dôvery.

Vyšetrovanie napokon v priebehu novembra odvolali. Vo štvrtok ráno však oznámil, že úplne končí v politike, aby mohol tráviť viac času so svojou rodinou.