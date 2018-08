Rakúsky pekár žiadal na polícii množstevnú zľavu na pokuty, radar ho nasnímal 42 dní po sebe

BRATISLAVA 23. augusta (WebNoviny.sk) – Rakúsky pekár, dochádzajúci každý deň do práce do Klagenfurtu, musel zaplatiť pokuty v celkovej výške 3 000 eur za to, že mu rýchlostná kamera namerala vysokú rýchlosť na rovnakom úseku 42 dní po sebe.

V tme nevidel žiadnu značku

Heimo Wallner sa rakúskym médiám posťažoval, že na inkriminovanom úseku v Klagenfurte je síce najvyššia povolená rýchlosť 30 kilometrov za hodinu, no keďže on týmto úsekom jazdil vždy okolo tretej nadránom, vďaka tme nevidel žiadnu značku, a preto išiel naďalej tradičnou „päťdesiatkou“, teda najvyššou povolenou rýchlosťou v obci.

Prvá pokuta mu prišla domov až v máji. Vtedy už vedel, že je zle, keďže medzičasom týmto úsekom jazdil takmer každodenne po dobu niekoľkých týždňov. Nakoniec sa celková výška všetkých pokút vyšplhala až na sumu 3 000 eur, ktorú Wallner už zaplatil.

Ako vysvetľuje, bolo preňho nereálne sa o oprávnenosti pokút sporiť na súde, okrem iného preto, že nemohol podať odvolanie proti všetkým pokutám naraz a musel by podať 42 samostatných odvolaní.

Polícia mu dala zľavu

„Nedávajú na tie pokuty ani množstevnú zľavu,“ posťažoval sa nešťastný šofér pre nemecký denník Süddeutsche Zeitung. Polícia sa však nakoniec uľútostila a Wallnerovi z celkovej sumy odpustila 300 eur.

Pekár napriek tomu tvrdí, že suma, ktorú musel zaplatiť, sa rovná takmer dvom jeho mesačným výplatám a vďaka týmto nečakaným starostiam musel tento rok zabudnúť aj na tradičnú dovolenku v Grécku. Ako však dodal, jeho manželka sa za to naňho nehnevá.