Rakúsky prezident formálne rozpustil vládu, vymenoval aj náhradu za kancelára Kurza

VIEDEŇ 28. mája (WebNoviny.sk) – Rakúsky prezident v utorok formálne rozpustil tamojšiu vládu po tom, ako deň predtým parlament vyslovil nedôveru kancelárovi Sebastianovi Kurzovi a jeho ministrom.

Alexander Van der Bellen zároveň dočasne menoval tých istých ministrov do funkcií, aby zabezpečil správny chod vlády, kým nevymenujú novú dočasnú vládu.

To by sa malo stať v priebehu budúceho týždňa a takáto vláda by bola pri moci do septembrových parlamentných volieb. Do vymenovania dočasnej vlády bude plniť povinnosti kancelára Kurzov vicekancelár a minister financií Hartwig Löger.

Napriek hlasovaniu o nedôvere, ktoré podala opozičná Sociálnodemokratická strana Rakúska a podporil ho niekdajší koaličný partner Slobodná strana Rakúska, majú Kurz a jeho Rakúska ľudová strana v prieskumoch verejnej mienky vysoké preferencie. V septembrových voľbách by ľudovci mohli dokonca posilniť.