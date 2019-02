Rapper 6ix9ine sa priznal k členstvu v násilníckom gangu, pokusu o vraždu aj ku krádežiam

NEW YORK 2. februára (WebNoviny.sk) – Kontroverzný americký rapper 6ix9ine sa na súde v New Yorku priznal k členstvu v násilníckom pouličnom gangu, a tiež k tomu, že sa v rámci neho podieľal na pokuse o vraždu člena konkurenčného gangu a na krádežiach.

6ix9ine, vlastným menom Daniel Hernandez, vstúpil podľa vlastných slov do Nine Trey Blood Gangu v roku 2017 a na zločinoch v rámci neho sa podieľal preto, aby postúpil v jeho štruktúre vyššie. „Robil som to preto, že som si chcel udržať alebo zvýšiť svoje postavenie v Nine Trey,“ povedal 22-ročný rapper pred súdom.

Hrozí mu 47-ročné väzenie

6ix9ine vypovedal na newyorskom súde už minulý týždeň, detaily jeho výpovede však súd zverejnil až v piatok. Rapper môže spoluprácou so súdom a priznaním sa k trestným činom, ktorých sa dopustil, dosiahnuť zhovievavosť zo strany súdu a zabezpečiť si menší trest. Inak by mu hrozilo podľa agentúry AP za zločiny, z ktorých je obvinený, až 47-ročné väzenie.

„Ospravedlňujem sa súdu, všetkým, ktorým som ublížil, mojej rodine, priateľom aj fanúšikom za to, čo som spravil, a za to, čo som dovolil, aby sa stalo,“ povedal rapper minulý týždeň na súde.

Pojednávanie s rapperom má pokračovať až 23. januára budúceho roka, 6ix9ine zostane dovtedy vo federálnom väzení na utajenom mieste, čím chce súd predísť snahe o pomstu zo strany iných členov jeho gangu.

V klipe zneužil tínedžerku

Kontroverznému rapperovi sa problémy so zákonom nevyhýbali ani v minulosti. Začiatkom minulého roka porušil podmienku, v ktorej bol po tom, ako ho v roku 2015 odsúdili za sexuálne zneužívanie 13-ročného dievčaťa. Toho sa dopustil v hudobnom videu, v ktorom je znázornené, ako s ním má orálny sex.

Rapper na súde tvrdil, že o neplnoletosti dievčaťa nevedel, naopak, on mal v čase natáčania videa ešte len sedemnásť rokov, a preto nemôže byť odsúdený. Zistilo sa však, že v skutočnosti mal pri natáčaní videa už osemnásť rokov.

Začiatkom roku 2018 ho zas zatkli po tom, ako v obchodnom dome škrtil šestnásťročné dievča.

Propaguje násilie

Newyorský súd si všimol aj to, že 6ix9ine vo svojich videách „neustále propaguje kultúru násilia“. Jeho charakteristickými pohybovými kreáciami sú znázorňovanie streľby a podrezávania hrdla.

6ix9ine je stále aj jedným z podozrivých v prípade júnovej streľby na konkurenčného rappera Keitha Farrella Cozarta, známeho pod umeleckým menom Chief Keef.

Rapper, s ktorým si 6ix9ine pestoval dlhodobo otvorené nepriateľstvo, útok z 22. júna nakoniec prežil. Samotný 6ix9ine bol v čase útoku v Los Angeles, no polícia preveruje aj verziu, že si útok mohol objednať.

Hity v svetových rebríčkoch

6ix9ine, ktorý sa narodil 8. mája 1996 v New Yorku, prerazil v roku 2017 singlom Gummo, ktorý sa napriek tomu, že v ňom propaguje skupinové násilie, dostal na dvanáste miesto amerického singlového rebríčku Billboard Hot 100.

Jeho mixtape Day69 z februára 2018 sa prepracoval na štvrté miesto amerického albumového rebríčka Billboard 200, jeho prvý regulárny album Dummy Boy z novembra 2018 sa vyšplhal až na druhé miesto.

V jeho skladbe Fefe, ktorá sa v júli 2018 dostala na tretie miesto amerického singlového rebríčka, hosťuje aj americká rapperka Nicki Minaj.