Rapperka Cardi B odmietla vystúpiť v prestávke Super Bowlu a uviedla aj dôvod

ATLANTA 2. februára (WebNoviny.sk) – Americká rapperka Cardi B odmietla lukratívnu ponuku na vystúpenie v polčasovej prestávke 53. ročníka Super Bowlu – finále Národnej ligy v americkom futbale (NFL) v Atlante.

Ako povedala v sobotu pre agentúru The Associated Press (AP), dlho túto ponuku zvažovala, no nakoniec ju odmietla.

Podpora Kaepernicka

Svojím rozhodnutím chce podporiť hráča amerického futbalu Colina Kaepernicka, ktorý sa dostal do nemilosti majiteľov klubov NFL po tom, ako začal na zápasoch svojrázne protestovať proti rasovej nerovnosti v USA.

„Môj manžel (rapper Offset – pozn. SITA) má veľmi rád americký futbal, hrajú ho aj jeho deti. Je to aj pre neho ťažké, pretože chce ísť na Super Bowl, ale nemôže ísť na Super Bowl, pretože je potrebné vyjadriť svoj názor,“ hovorí o svojom rozhodnutí Cardi B.

„Treba sa obetovať. Ja som obetovala veľa pre svoju kariéru, ale existuje človek, ktorý obetoval celú svoju kariéru pre nás, a my sa zaňho musíme postaviť,“ dodala rapperka.

Protest proti brutalite voči Afroameričanom

Colin Kaepernick, jeden z najlepších hráčov amerického futbalu, sa dostal aj do pozornosti nešportových médií po tom, čo sa v roku 2017 prestal stavať do pozoru pri americkej hymne hranej po zápasoch.

Namiesto toho, na rozdiel od svojich spoluhráčov, zostal sedieť a počas neskorších zápasov si vždy kľakol, čím protestoval proti policajnej brutalite voči Afroameričanom. Postupne sa k nemu pridávali aj ďalší hráči vo viacerých kluboch.

Kaepernick sa tak stal ikonou hnutia za práva Afroameričanov, zatiaľ čo nacionalisti ho považujú za zradcu a proti jeho konaniu opakovane protestoval aj americký prezident Donald Trump.

Momentálne je Kaepernick voľným hráčom, čo on sám dáva do súvislosti s jeho postojmi a následnými politickými tlakmi vrátane toho z Bieleho domu, v dôsledku ktorého ho majitelia klubov odmietajú angažovať.