Rapperovi ukradli počas turné šperky za dva milióny eur, zlodej oklamal personál hotela

BRATISLAVA 10. augusta (WebNoviny.sk) – Zlodej, ktorý sa vydával za portorického rappera Daddy Yankeeho, ukradol z jeho hotelovej izby v Španielsku šperky v hodnote dvoch miliónov eur.

Informuje o tom spravodajský portál BBC s odvolaním sa na španielsky regionálny denník Las Provincias, podľa ktorého muž vydávajúci sa za známeho interpreta požiadal zamestnancov hotela vo Valencii, aby mu otvorili sejf v jeho izbe. Prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter potvrdila krádež aj agentúra Nevarez PR, ktorá zastupuje rappera. Vo vyhlásení v španielčine uviedli, že si najali právnickú firmu a nebudú sa k prípadu ďalej vyjadrovať, aby neohrozili policajné vyšetrovanie.

Štyridsaťjedenročný Daddy Yankee, ktorý je v súčasnosti na európskom turné, údajne zistil, že ho okradli, ešte v utorok v noci a hneď zavolal políciu. Miesto činu následne preskúmali forenzní špecialisti. Zlodej podľa Las Provincias vykradol dve izby, pričom z jednej vzal šperky a z druhej niekoľko tisíc dolárov v hotovosti.

Daddy Yankee *

* vlastným menom Ramón Luis Ayala Rodríguez, chcel byť pôvodne profesionálnym bejzbalistom, no po tom, ako ho postrelili, sa začal naplno venovať hudbe. Na celom svete sa stal známym v roku 2004 vďaka singlu Gasolina. Na konte má zatiaľ šesť štúdioviek: No Mercy (1995), El Cangri.com (2002), Barrio Fino (2004), El Cartel: The Big Boss (2007), Mundial (2010) a Prestige (2012).

V roku 2017 spolu so spevákom Luisom Fonsim zverejnili singel Despacito. Ten sa stal prvou piesňou v španielčine, ktorá sa dostala na prvú priečku rebríčka Billboard Hot 100 od Macareny v roku 1996. Oficiálne video k nej je s vyše piatimi miliardami pozretí na prvej priečke historického rebríčka najsledovanejších videí na YouTube. Daddy Yankee má na konte päť cien Latin Grammy, sedem Billboard Music Awards, 21 Billboard Latin Music Awards, dve Latin American Music Awards a tiež štyri nominácie na Grammy.