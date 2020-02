Raši a Žiga chcú pomôcť U. S. Steel Košice s uhlíkovou neutralitou aj konkurencieschopnosťou

Predstavitelia vlády vyjadrili ochotu pomôcť spoločnosti U. S. Steel Košice (USSK) v otázkach uhlíkovej neutrality, či konkurencieschopnosti. Uviedli to v piatok podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši a minister hospodárstva SR Peter Žiga po stretnutí s prezident USSK James E. Brunom.

Pomoc energeticky náročnejším podnikom

„Oceliarstvo je priemyselný sektor, ktorý momentálne prechádza náročným obdobím. Z tohto dôvodu je pre nás veľmi dôležité pokračovať v komunikácii s vládou SR, hlavne v tomto období dekarbonizácie nášho priemyslu, a spoločne hľadať cestu ako byť úspešní,“ uviedol prezident USSK James E. Bruno.

„Hovorili sme o pokračovaní pomoci energeticky najnáročnejším podnikom. Ministerstvo hospodárstva aj tento rok pomôže týmto podnikom sumou 40 miliónov eur. Minulý rok USSK získalo z tejto pomoci 12 miliónov eur,“ uviedol Žiga. Ako ďalej dodal, pred rokovaním s vedením sa stretol aj s odborármi a rokovali o rôznych témach týkajúcich sa napredovania podniku a modernizácie výroby.

„Jedným z hlavných cieľov nového programového eurofondového obdobia bude takzvaná Zelená Európa, kde aj Slovensko bude mať alokované peniaze na zlepšenie životného prostredia a tu vidíme veľký priestor na to, aby sa U.S. Steel do tohto programu zapojil,“ uviedol Raši.

Odstavili jednu z troch vysokých pecí

Spoločnosť U.S. Steel Košice v reakcii na vývoj na trhu s oceľou odstavila jednu z troch vysokých pecí. Okrem toho bol od mája v košickej fabrike zavedený štvordňový pracovný týždeň. Samotný U.S. Steel v auguste navrhoval so štvordňovým pracovným týždňom pokračovať, odborári s tým však nesúhlasili.

Neskôr sa s vedením spoločnosti dohodli na skrátenom pracovnom čase aj na mesiace december a tohtoročný január a február. Ďalším krokom v reakcii na nezlepšujúcu sa situáciu na trhu s oceľou v Európe bolo júlové oznámenie vedenia U.S. Steelu, že do konca roka 2021 zníži počet zamestnancov pracujúcich v U. S. Steele Košice a jej dcérskych spoločnostiach o 2 500 ľudí.

V U. S. Steel Košice pracuje približne 11-tisíc zamestnancov, podnik patrí do nadnárodnej korporácie U. S. Steel.