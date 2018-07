Raši chce presadiť väčšiu flexibilitu v eurofondoch, regióny by tak mohli dostať viac peňazí

BRATISLAVA 4. júla (WebNoviny.sk) – Eurofondy po roku 2020 by mali mať väčšiu flexibilitu a mali by odzrkadľovať potreby regiónov. To bola hlavná téma prvého rokovania expertov krajín V4 a Chorvátska, Slovinska, Bulharska a Rumunska v Bratislave v rámci predsedníctva SR vo Visegrádskej štvorke.

Informoval o tom v stredu Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) s tým, že politika súdržnosti Európskej únie je tiež jednou z hlavných tém slovenského predsedníctva vo V4.

Silná politika súdržnosti

„Slovensko, podobne ako krajiny V4, potrebuje v rámci budúceho eurofondového rozpočtu väčšiu slobodu. Chceme presadiť väčšiu mieru flexibility, aby do regiónov prúdili prostriedky z fondov EÚ podľa ich skutočných potrieb,“ povedal vicepremiér pre investície a informatizáciu Richard Raši. V prvý deň dvojdňového expertného rokovania, ktoré zorganizoval ÚPVII, sa uskutočnila panelová diskusia v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave.

Na tému Strategické smerovanie politiky súdržnosti EÚ po roku 2020 v prospech rozvojových potrieb regiónov EÚ diskutovali spolu s medzinárodnými expertmi i zahraniční študenti z letnej školy Európskej asociácie regionálnej vedy (ERSA).

Predsedníctvo SR vo V4 bude podporovať zachovanie silnej pozície politiky súdržnosti na úrovni EÚ ako jej hlavnej investičnej politiky na podporu rastu a zamestnanosti aj po roku 2020.

„Prioritou bude diskusia a identifikácia spoločných pozícií k budúcemu mechanizmu implementácie politiky súdržnosti po roku 2020 a snaha nájsť spoločné návrhy riešení k témam týkajúcim sa procesu negociácií k návrhu balíka legislatívnych predpisov EÚ pre politiku súdržnosti po roku 2020 predložených Európskou komisiou v máji 2018,“ vyplýva z Programu predsedníctva SR vo Visegrádskej skupine od 1. júla 2018 do 30. júna 2019.

Hodnotenie fondov Európskej únie

Dôležitým prvkom, ktorý by mal prispieť k napĺňaniu vízie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti a konvergencii regiónov EÚ, je podľa programu hodnotenie. Jeho cieľom je posúdiť vplyvy a efekty finančnej podpory z fondov EÚ, pričom zistenia a odporúčania prispejú k napĺňaniu hlavných cieľov politiky súdržnosti a budú mať vplyv na tvorbu nových stratégií.

„Zámerom predsedníctva bude prezentácia výsledkov hodnotení fondov EÚ realizovaných v krajinách V4 s prepojením na nové výzvy v politike súdržnosti EÚ,“ uvádza sa v programe predsedníctva SR vo V4. Diskusia o ďalšom smerovaní politiky súdržnosti po roku 2020 bude prebiehať vo formáte V4+ aj za účasti Bulharska, Chorvátska, Rumunska, Slovinska a prípadne ďalších partnerov.